"Они поженились по любви": королевские биографы о браке герцогов Кембриджских

Кейт Миддлтон - одна из самых обсуждаемых персон королевской семьи. Ее личность будоражит воображение публики по разным причинам. Чаще всего в прессе мелькают ее стильные и яркие образы, а также секреты их создания. Но иногда предметом обсуждения становятся и другие умения знаменитой британской красавицы. К примеру, ее женские и материнские качества, умение создать атмосферу в семье, а также быть идеальной супругой для своего мужа - принца Уильяма. Причем часто в этих разговорах высказывают свое мнение даже эксперты.

Кейт Миддлтон вышла замуж 9 лет назад, и за эти годы она проявила себя как верная и примерная супруга наследника на британский престол.

Многие поклонники так и видят ее в роли следующей королевы. Но специалист отмечает, что сила Миддлтон в другом. Так, Кейт - не лидер, а прекрасный партнер для своего избранника.

"В каком-то смысле у Кейт и Уильяма современный королевский брак, они поженились по любви, - цитирует издание People Сару Гриствуд, написавшую книгу "Елизавета: королева и корона". - Но с другой стороны, это выглядит старомодно, поскольку основная задача Миддлтон - поддерживать супруга".

Как считает королевский биограф Пенни Юнор, именно эта поддержка - залог успеха будущего монарха. В то же время она признает: Кейт - настоящая звезда, но она умеет оставаться на своем месте.

"Она никогда не пытается его затмить, при этом ей всегда есть что сказать, - объясняет позицию Кейт Юнор. - Я думаю, что в этом Кейт похожа на принца Филиппа, супруга Елизаветы II".