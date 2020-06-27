Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон: кто покинул проект в последний июньский выпуск (Фото, Видео)

Профессионалы 2 сезон выпуск 18 будет полон сюрпризов. Сегодня один из поваров удивит судей обычной манной кашей, другой участник сможет вывести из себя Ольгу Мартыновскую, настанет звездный час Юли Жигулиной, а Эктор станцует прямо перед камерами! Как это будет – смотрите в Мастер Шеф онлайн.

В проекте продолжается битва черных. В прошлом выпуске повара получили задание - создать собственный дегидрированный фаст-фуд, который судьи доготовят путем запаривания блюда в кипятке. Саша взял на себя миссию создать действительно вкусную лапшу с мясом и грибами. Влад решил готовить полезный завтрак для детей, а Ефим - фруктовые мюсли.

Счастливчики, которые переживут битву черных, испытают себя в новом амплуа кулинарных шпионов.

Узнайте в 18 выпуске Мастер Шеф Профессионалы-2, смогут ли участники с помощью смекалки и органов чувств отгадать, из чего состоят авторские блюда конкурентов, и даже повторить их.

Судьи 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" остались довольны блюдаом Влада Ермакова, а Эктор Хименес-Браво вообще не мог остановиться, пробуя манники повара. Также, судьи отметили блюдо Саши Цвигуна, его лапша была прекрасной на вкус и с легкостью может конкурировать с уже известными блюдами быстрого приготовления.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Jun 27, 2020 at 9:14am PDT

Что касается блюда Ефима Кравченко, здесь судьи 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" сразу назвали блюдо слишком простым, не новым и не уникальным. Ефим Кравченко решил не думать и приготовил обычную гранолу с фруктами.

Эктор Хименес-Браво отметил, что овсянка, которую он покупает в обычном магазине, лучше на вкус, чем приготовленное поваром блюдо. По единогласному решению судей 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" в 18 выпуске кулинарное шоу покинул Ефим Кравченко.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Jun 27, 2020 at 9:51am PDT

"Испытать себя в искусстве подрабатывать"

Участники Мастер Шеф Профессионалы 2 сезона уже повторяли блюда обладателей звезд Мишлена и крупных производителей сладостей. Сегодня же им предстоит разгадать и приготовить рецепты друг друга! Смотрите в 18 выпуске, как повара попытаются запутать конкурентов и кто приготовит крем-суп, ингредиенты которого никто не сумеет распознать.

И на этом шоу не заканчивается. Семерых участников 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" ждет новое, крайне интересное задание от судей кулинарного шоу. Однако сначала судьи предложили участникам определиться с капитанами.

Первым капитаном вызвался Влад Ермаков, он возглавит красную команду, а капитаном синих стал Эдуард Канарян. В команду красных вошел Саша Цвигун, Давид Даниелян и Юлия Жигулина, у синих – Виктор Самардак, Евгений Грибеник.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Jun 27, 2020 at 10:03am PDT

За один час кулинарам нужно приготовить два изысканных ресторанных блюда, в которых команда соперников должна почувствовать все нотки вкуса, распознать задействованные кулинарные техники и отгадать ингредиенты блюда, чтобы во второй части испытания приготовить точную ее копию. И блюдо должно быть завуалировано, ведь команда, которая не справится с заданием и не приготовит совершенное блюдо команды соперника – проигрывает, а авторы лучших подделок станут победителями.

После окончания первого этапа приготовления команды поменялись кухнями и приступили к разгадыванию блюда команды соперника. Если в блюдах на первый взгляд было все понятно по ингредиентам, то попробовав, участники окончательно запутались.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Jun 27, 2020 at 10:29am PDT

Судьи тщательно пробовали все приготовленные обеими командами блюда и оценили старания кулинаров. У каждой из команд были ошибки, но команда красных лучше справилась с задачей, а вот синим не повезло с супом красных.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Jun 27, 2020 at 11:35am PDT

Эктор Хименес-Браво попросил Эдуарда Канаряна назвать двух участников, которые наденут черные фартуки. Капитан команды синих надел черный фартук на себя и на Евгения Грибеника.

Испытания колбасой

Этому королевскому продукту еще никогда не посвящали конкурсы, но в 18 выпуске Мастер Шеф Профессионалы-2 время пришло - повара готовят колбасу! За 2 часа им предстоит придумать меню из 5 вкусов продукта, приготовить соусы, а также гарниры к колбасе. Чтобы удивить представителей крупного украинского производителя мяса, участники добавят в состав морепродукты, трюфели и даже золото!

Главным критерием оценок для профессионалов будет исключительный вкус и оригинальность приготовленных блюд. Но справились ли повара 2 сезона " Мастер Шеф. Профессионалы" с этим не легким заданием, мы узнаем уже в следующую субботу, в 19 выпуске кулинарного шоу.