Скачать
Воскресенье, 28.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Въезд в ОРДЛО может быть заблокирован: Минреинтеграции просит украинцев воздержаться от пересечения линии соприкосновения
Въезд в ОРДЛО может быть заблокирован: Минреинтеграции просит украинцев воздержаться от пересечения линии соприкосновения
Становится еще жарче: ЦОЗ призывает украинцев воздержаться от алкоголя
Становится еще жарче: ЦОЗ призывает украинцев воздержаться от алкоголя
Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям и покорила всех цветочным платьем (Фото)
Кейт Миддлтон во второй раз появилась на публике (Фото)

"Для меня это исцеление": Леди Гага подарила цветы Билли Айлиш и посетовала на шоу-бизнес

"Для меня это исцеление": Леди Гага подарила цветы Билли Айлиш и посетовала на шоу-бизнес
Обновлено 19:37 Сегодня Телеграф showdream.org
Популярная американская певица и актриса призналась, что шоу-бизнес превратил ее в робота, из-за чего она потеряла собственное "ощущение человечности".

Артистка пожаловалась, что ей трудно найти женщину-наставника в сфере шоу-бизнеса, но заявила, что она в огромном долгу перед Элтоном Джоном, который много раз поддерживал ее.

Продолжая своеобразную эстафету добра, Гага отправила букет цветов с запиской восходящей звезде американского шоубиза - Билли Айлиш. Ведь обладательнице пяти "Грэмми" как никогда нужны опора и поддержка опытных коллег по цеху.

Леди Гага рассказала британской The Mirror, как давление музыкальной индустрии заставило ее усомниться в своей самооценке. И она в большом долгу перед Элтоном Джоном за его советы и поддержку.

Подписчики в восторге: худенькая Адель порадовала фанов свежими фото
Подписчики в восторге: худенькая Адель порадовала фанов свежими фотоЧитать полностью

"Как только вы начинаете действовать как робот, вы теряете ощущение своей человечности", - заявила певица.

В 2017 году она перенесла нервный срыв после того, как постоянные гастроли просто вымотали ее. У звезды диагностировали фибромиалгию - болезненное состояние, поражающее нервную систему. И артистка безмерно благодарна сэру Элтону Джону за его помощь и советы, когда ей было нелегко.

Певица, чей шестой альбом Chromatica был выпущен в прошлом месяце, является крестной матерью сыновей сэра Элтона, Закари, девяти и семилетнего Элайджи.

"Элтон долгое время был моим наставником. Он всегда призывал меня держать нос высоко, но он видел, когда у меня не было на это никаких сил. Он знает, потому что я прячусь, потому что я не хочу, чтобы кто-нибудь видел меня в таком состоянии. Элтон всегда призывал меня заботиться о моем артистизме и заботиться о себе, и я искренне уважаю это в нем. Он такой необыкновенно особенный!" - рассказала Гага.

Она считает, что в шоу-бизнесе должно быть больше женщин-наставниц, чтобы помочь начинающим артисткам адаптироваться. Поэтому она обратилась к восходящей звезде Билли Эйлиш, которая в 18 лет выиграла пять "Грэмми" в начале этого года и стала автором музыкальной темы в новом фильме про Джеймса Бонда.

"Билли собрала целую кучу наград, поэтому я решила послать ей цветы с запиской. Для меня это исцеление. Мне было больно, когда у меня не было этого (поддержки и наставничества). Я собираюсь стать наставником для кого-то. Кроме Селин Дион и Кэрол Кинг, трудно найти кого-то, кто показал бы мне дорогу. Поэтому я очень надеюсь, что молодые женщины-творцы или молодые художники любой гендерной или сексуальной идентичности будут знать, что я болею за них. Эта идея, что мы болеем друг за друга и подбадриваем друг друга очень важна", - поделилась Леди Гага.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Элтон Джон, Леди Гага, Билли Айлиш.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандал в ООН: в сеть попали кадры "ненадлежащего поведения" сотрудников организации
02 "Это замкнутый цикл": геологи обнаружили внутри Земли гигантские горы
03 Выберите собаку, чтобы узнать о себе много интересного
04 Простые способы восстановить естественную микрофлору кишечника
05 Совещание у Зеленского: глава СНБО допускает, что ученики не вернутся в школы осенью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты блокируют доступ к 30 украинским сайтам в Крыму
Оккупанты блокируют доступ к 30 украинским сайтам в Крыму
Выборы в Исландии: действующий президент получил более 90% голосов
Выборы в Исландии: действующий президент получил более 90% голосов
День в ООС: оккупанты применили запрещенное оружие близ Мироновского
День в ООС: оккупанты применили запрещенное оружие близ Мироновского
Фотограф Соня Плакидюк рассталась с Ричардом Горном: причины не раскрываются
Фотограф Соня Плакидюк рассталась с Ричардом Горном: причины не раскрываются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь