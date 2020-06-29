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Семейный отдых: Ирина Федишин засветила грудь в объятиях мужа (Фото)

Семейный отдых: Ирина Федишин засветила грудь в объятиях мужа (Фото)
Обновлено 08:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Ирина Федишин позирует не только с сыновьями, но и страстно фотографируется с мужем в купальнике. Совместные кадры супругов уже успели наделать шума в сети.

Популярная певица устроила семейный отдых в Одессе и делится очарователными фотографиями с родными.

Ленту социальных сетей день за днем переполняют пляжные кадры на фоне моря. Ирина Федишин также не отказала себе в отдыхе в Одессе, куда поехала вместе с мужем и сыновьями, а с фанами делится фотографиями в Инстаграме.

Кроме роскошных летних образов, Ирина Федишин прихватила с собой не один купальник, в котором загорает на пляже и релаксирует в море. В откровенном образе она решилась на селфи в объятиях мужа Виталия. 

Звезда позировала с любимым в розовом купальнике на завязках, который выгодно подчеркнул ее пышную грудь. Пляжный образ она дополнила светлой шляпкой, который эффектно смотрелся на голове блондинки. Муж Ирины позировал с обнаженным торсом, с улыбкой прижав знаменитую жену к себе.

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Любимый предложил артистке подписать пикантное фото строками с ее популярной песни "Хочу на Мальдивы".

Следует отметить, что это фото уже успело наделать шума в сети. Фанаты Ирины Федишин оценили пост почти 9 тысячами лайков и десятками комментариев, в которых выразили восхищение очаровательной парой.

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Все по теме:

Лето, Отдых, Ирина Федишин.

Автор:

Телеграф
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