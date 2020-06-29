Скачать
Понедельник, 29.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
12 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина: инфографика
12 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина: инфографика
ЕС обновил список стран, для которых откроет границы с 1 июля: Украины среди них нет
ЕС обновил список стран, для которых откроет границы с 1 июля
Назван лучший тренер 28 тура чемпионата Украины
Назван лучший тренер 28 тура чемпионата Украины
День святых апостолов Петра и Павла у западных христиан
День святых апостолов Петра и Павла у западных христиан

Шарлиз Терон не в восторге от боевых навыков Стивена Сигала: актрису поддерживают и другие знаменитости

Шарлиз Терон не в восторге от боевых навыков Стивена Сигала: актрису поддерживают и другие знаменитости
16:08 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: twitter.com
За 25 лет карьеры в кино Шарлиз Терон успела сыграть в нескольких боевиках, включая "Форсаж 8", "Атомную блондинку" и "Безумный Макс: Дорога ярости". Говоря об изучении сценического боя на шоу Говарда Стерна, 44-летняя актриса раскритиковала Стивена Сигала, который называет себя мастером айкидо.

"По вечерам я заходила в интернет, чтобы посмотреть на бойцов, как люди дерутся, и всегда натыкалась на это странное видео Сигала о том, как он "сражается" в Японии. Но на самом деле это не так. Он просто просто невероятно грузный и толкает людей. У него избыточный вес, и он с трудом дерется... посмотрите, это смешно", - посоветовала звезда.

Свои резкие замечания Шарлиз объяснила тем, что 68-летний актер неприятен в работе и грубо ведет себя с женщинами. "У меня нет проблем, чтобы о нем злословить, потому что он не слишком мил с женщинами. Пошел он", - высказалась она.

Стивена Сигала несколько раз обвиняли в сексуальных домогательствах и нападениях на женщин. В 2018 году актриса Регина Симонс, которая работала с Сигалом в 1994 году, обвинила его в изнасиловании на вечеринке в его доме в Беверли-Хиллз. На тот момент ей было 18 лет. Также бывшая модель из Нидерландов Фавиола Дадис подавала в полицию заявление против актера, утверждая, что он щупал ее во время кастинга в 2002 году.

СБУ запретила въезд в Украину известному голливудскому актеру
СБУ запретила въезд в Украину известному голливудскому актеруЧитать полностью

Актриса и жена Эллен ДеДженерес Порша Де Росси писала в соцсетях о своем опыте работы с Сигалом в 2017 году. "Мои последние кинопробы на фильм Стивена Сигала проходили в его офисе. Он сказал мне, как важно на съемках чувствовать химию за кадром. Потом он сел и расстегнул молнию на своих кожаных штанах. Я выбежала и позвонила своему агенту. Не удивляясь, она ответила: "Ну, я не была уверена, твой ли он тип".

Кроме Шарлиз Терон, бойцовские навыки и поведение Стивена Сигала критиковали и другие знаменитости. Чемпион мира 1995 года по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров заявил, что знакомство с Сигалом произвело на него очень плохое впечатление, и что актера "раздавило славой". Также его агрессивное поведение отмечали Курт Рассел и Джон Легуизамо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шарлиз Терон, Стивен Сигал.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семейный отдых: Ирина Федишин засветила грудь в объятиях мужа (Фото)
02 Поделка своими руками: самые оригинальные идеи (Фото)
03 Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям и покорила всех цветочным платьем (Фото)
04 Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
05 Массовая драка во Львове: полиция устанавливает причины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Неустойчивая погода с грозами и жарой: синоптики дали прогноз на июль
Грозы и жара: синоптики дали прогноз на июль
Орбан и Зеленский могут встретиться в конце июля: в МИД обозначили &quot;красные линии&quot;
Орбан и Зеленский могут встретиться в конце июля
Опрос: Сколько украинцев одобряют действия президента Зеленского
Сколько украинцев одобряют действия президента Зеленского
&quot;Чувствует себя измученным&quot;: принц Гарри жалеет, что покинул родных в Англии
"Чувствует себя измученным": принц Гарри жалеет, что покинул родных в Англии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь