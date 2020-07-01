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Фиби Тонкин из сериала "Древние" показала своего нового бойфренда

Фиби Тонкин из сериала "Древние" показала своего нового бойфренда
Обновлено 09:11 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com
Актриса выложила фотографию со своим бойфрендом — вокалистом группы Phantom Planet Алексом Гринвальдом. В кадре Фиби и Алекс целуются с надетыми на лице масками, точнее, Гринвальд в качестве этого использовал повязанную бандану.

Вчера Фиби Тонкин обрадовала своих подписчиков в Instagram подробностями личной жизни. 

Носите свои маски! — подписала кадр Тонкин. "Мы рады видеть вас вместе!", "О, боже мой!", "Какие прекрасные", "Такая милая пара", — отреагировали в комментариях пользователи, хотя кто-то отметил, что этот снимок "разбил ему сердце".

В апреле Алекс намекнул своим подписчикам в Instagram на отношения с Тонкин. Он выложил фотографию, где Фиби лежит на постели в футболке его группы. 

 
 
 
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wear yo masks!

Публикация от Phoebe Tonkin (@phoebejtonkin)

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Новая футболка Phantom Planet, девушка прилагается. Пожалуйста, купите эту футболку, уже 21 день прошел. Заберите ее из моего дома, — шутливо написал Алекс, вероятно, имея в виду, что он проводил карантин с актрисой.

Ранее Фиби четыре года встречалась со своим коллегой по "Дневникам вампира" Полом Уэсли, они расстались в октябре 2017 года. А Алекс был помолвлен с оскароносной актрисой Бри Ларсон, и они расторгли помолвку в январе 2019 года.

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Отношения, Фиби Тонкин, Бойфренд Фиби Тонкин.

Автор:

Телеграф
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