Как Фортуна относиться к вам: простой психологический тест

У каждого в жизни бывают моменты, когда приходиться рассчитывать только на свою удачу. Кто-то из нас более удачливый, кого-то Фортуна не очень жалует. А вы хотите знать, как Фортуна относиться к вам?

С помощью нашего просто психологического теста вы узнаете насколько вы удачливый человек и как же привлечь эту заветную удачу в свою жизнь. Это не займет много времени и вы получите полезную информация, которая, может быть, поможет вам изменить свою жизнь к лучшему.

Для прохождения этого теста вам нужно обратиться к своему подсознанию и прислушаться к внутреннему голосу, что он вам подсказывает? Посмотрите на фото ниже и выберите свое солнце. Не тратьте много времени на выбор, тщательно рассматривая каждый рисунок, доверьтесь своей интуиции и предпочтению.

Какое Солнце светит ярче для вас?

Готовы узнать результаты теста? Смотрите ниже.

Насколько вы удачливы?

1.

Вы любимчик Фортуны! Многие проблемы в вашей жизни решаются благодаря тому, что удача всегда на вашей стороне. Будьте ей благодарны, ведь она может легко отвернутся.

2.

Вы не замечаете свою Фортуну. Вы привыкли замечать только негатив и считаете, что вас преследует неудача, но на самом деле это не так. Выйдите из своей зоны комфорта и начните замечать мелочи.

3.

По всей видимости все запасы удачи вы использовали в прошлых жизнях. Если вы хотите, чтобы удача вам сопутствовала, нужно дать ей что-то взамен. К примеру, помощь нуждающимся людям.

4.

Вы отталкиваете Фортуну. Выбросите из своей жизни весь негатив, злость и попрощайтесь с обидами. Удача вернется в вашу жизнь и будет всегда сопутствовать.

5.

Вам нужно ловить удачу. Фортуна не очень вас жалует, так что придется потрудиться, чтобы она пришла в вашу жизнь. Будьте трудолюбивы, терпеливыми и усердными.

6.

Фортуна с рождения вас балует. Вселенная уже наградила вас талантами, используйте их, чтобы добиться своих целей и станьте счастливыми.