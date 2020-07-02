Каковы Ваши истинные ценности: психологический тест

Каждый из нас воспринимает мир через призму собственного сознания. Иногда мы и сами удивляемся, почему поступили так или иначе в какой-нибудь ситуации. Не можем объяснить принятые ранее решения.

Оказывается, некоторые жизненные ценности и приоритеты мы получаем по наследству, они называются врожденными. Другими обзаводимся в течение жизни.

Чтобы научиться лучше понимать себя и других людей, пройдите этот простой психологический тест и узнайте, что для вас самое главное в жизни, какими ценностями вы руководствуетесь, принимая решения и вбирая жизненный путь.

Успокойтесь, закройте глаза, сделайте глубокий вдох. Представьте себя совсем маленьким ребенком. Теперь откройте глаза и посмотрите на картинку. Нужно выбрать одно из окон. Сделайте это интуитивно.

Окно №1 – Пустыня.

Вы пришли в этот мир с определенными установками: сделать его еще лучше. С детства вас возмущает несправедливость, вы готовы приложить максимум усилий, чтобы поддержать слабого или помочь нуждающемуся. Борьба за права человека – это не модный тренд для вас, а один из жизненных принципов. Ваша идеальная работа связана с благотворительностью или волонтерством, возможно, с научной деятельностью.

Окно №2 – Сад во дворце.

Дружба и любовь – это те два кита, на которых держится ваш мир. Вы не сможете быть счастливыми, если не окружите себя верными друзьями, которые будут с вами на одной волне. Для вас очень важно чувствовать любовь и поддержку. Чтобы встретить близкого человека, с которым захочется провести всю жизнь, придется запастись терпением. Вы не из тех, кто сможет создать семью с первым встречным. Своего суженого, возможно, будете искать долго, но зато ваш союз будет успешным и гармоничным.

Окно №3 – Горы.

Вами руководит врожденное чувство прекрасного. Наверное, вы и сами замечали, что чувствуете себя счастливой и удовлетворенной только тогда, когда позволяете себе заниматься творчеством. И не важно, что это – рисование или музыка, писательство или архитектура, главное, чтобы ваш творческий потенциал нашел путь реализовать себя. Если ваша основная работа никак не связана с творчеством, то стоит обратить внимание на свои увлечения. Делают ли они ваш мир ярче? Привносят радость в вашу жизнь? Если ответ «да», то это прекрасно!