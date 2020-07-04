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Певица Джамала рассказала, как растет ее новорожденный сын

Певица Джамала рассказала, как растет ее новорожденный сын
Обновлено 12:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Джамала призналась, что малыш требует много внимания и меняется каждый день. Звезда старается не упустить ни одного момента и признается, что ее первенец Эмир рос по-другому.

Две недели назад на свет появился второй сын певицы Селим-Гирай. 

19 июня 2020 года на свет появился второй сын Джамалы, которого она назвала Селим-Гирай. С новорожденным малышом звездная мама уже успела совершить первую прогулку, однако показывать лицо мальчика не спешит. Певица все же решила поделиться с публикой подробностями личной жизни после пополнения в семье, опубликовав трогательное сообщение в инстаграм-профиле.

Несмотря на то, что старшему сыну Эмиру всего 2 года, Джамала посвящает себя Селим-Гираю, который требует значительно больше внимания от родителей, чем требовал первенец супругов. Однако артистка наслаждается моментами материнства, а воспитание двоих сыновей окрыляет ее. 

 
 
 
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Две недели. Ровно две недели как я мама двух мальчиков. Говорят, что мама, у которой два сына, по-настоящему имеет крылья. Тут все сходится, у меня даже песня имеется на этот счёт Хочется, конечно, скорее наладить расписание. Могу сказать, что этот парень определенно требует больше внимания, нежели требовал Эмир. То ли лето, то ли весь хаос, который происходит за окном, располагает к тому, чтобы ещё больше насладиться моментами материнства. Я вижу, как Селим-Гирай меняется просто каждый день, это даже неприлично Не помню, чтобы я замечала, как Эмир так быстро меняется... Всматриваешься в детали: вот бровь, вот глаз, вот распрямляется лицо... Мне казалось, это процесс будет медленнее происходить. И я жадно всматриваюсь в Селим-Гирая, хочу зафиксировать в памяти каждую секунду Круто быть мамой двух мальчиков! - смело могу заявить спустя две недели Очень соскучилась по всем своим друзьям. А ещё я скучаю по лету. Дай Бог, чтоб у всех нас оно состоялось ☀️ ⠀ #Maşallah

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Знаменитость рассказала, что новорожденный мальчик очень быстро растет и меняется, поэтому мама стремится запечатлеть каждое мгновение в памяти. 

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"Я вижу, как Селим-Гирай меняется просто каждый день, это даже неприлично. Не помню, чтобы я замечала, как Эмир так быстро меняется. Всматриваешься в детали: вот бровь, вот глаз, вот распрямляется лицо. Мне казалось, это процесс будет происходить медленнее. И я жадно вглядываюсь в Селим-Гирая, хочу зафиксировать в памяти каждую секунду", – откровенно призналась Джамала.

Трогательное сообщение исполнительница дополнила семейным фото времен второй беременности. Съемку с сыном Эмиром и мужем Бекиром Сулеймановым она устроила на последних сроках в живописном поле. На милом кадре мальчик нежно прижался к округлому животику мамы в ожидании братика, а его папа наблюдает за своеобразным общением сыновей.

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Дети, Воспитание, Джамала.

Автор:

Телеграф
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