Он прожил 150 лет: В Англии скончался самый старый кот в мире

Как сообщает издание Daily Mail, коту по кличке Раббл был 31 год, что по человеческим меркам составляет 150 лет.

В британском городе Эксетер скончался мейк-кун Раббл, которого в этом году признали самым старым котом в мире. На момент смерти ему был 31 год, что эквивалентно 150 годам по человеческим меркам.

52-летняя Мишель Херитедж, которая была хозяйкой Раббла, рассказала, что получила его в подарок на свое 20-летие. С тех пор женщина никогда не расставалась с питомцем.

"Я всегда относилась к нему как к ребенку. У меня нет детей, и у меня была еще одна кошка по имени Мег, которая умерла в возрасте 25 лет. Если ты о чем-то заботишься, что бы это ни было, оно действительно живет долго", - рассказала Мишель.

Фото twitter.com/PopCrave

Хозяйка отметила, что к концу жизни Раббл практически ничего не ел и сильно исхудал.

В последний раз Мишель Херитедж видела своего кота, когда уходила на работу. После возвращения ее супруг рассказал, что Раббл пошел прогуляться, но так и не вернулся. Как потом предположила пара, Раббл ушел в свой последний путь.