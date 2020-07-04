Выберите перо и узнайте акцентуацию своего истинного характера

Наш небольшой тест позволит вам проверить себя. Мы раскроем ваши слабые и сильные стороны с помощью одной картинки, на которых изображены пера разных цветов.

Для начала разъясним, что же такое акцентуация. Этим интересным словом называют преобладание одних черт характера над другими. Если акцентуация на определенных чертах очень выражена, то человек может зациклиться на своем состоянии, что приводит к трудностям восприятия мира и проблемам с коммуникацией с окружающими.

Слабовыраженная акцентуация практически не заметна даже для самого человека, тогда как сильно выраженная близка с состоянию психопатии.

Не заостряйте свое внимание на каждом пере отдельно, пробегитесь взглядом и выберите то, которое больше пришлось вам по вкусу.

Результаты теста:

1. Вы очень творческий человек и во всем стремитесь достичь идеала. Ваш перфекционизм иногда слишком дает о себе знать и мешает вам быть счастливым и наслаждаться простыми моментами, так как вы редко бываете довольны результатами своего и чужого труда.

2. Вы человек комфорт, который сами создаете вокруг себя. Вы легко адаптируетесь ко всему новому, находите общий язык с незнакомцами. Вы неустанно желаете узнать что-то новое, будь то новинки мира музыки или техники. Вы обладаете способностью быстро и легко усваивать знания и учиться новому.

3. Вы прирожденный предприниматель, даже если ваша профессия далека от коммерции, вы всегда находите выгодные варианты и успешно вкладываете свои силы в хорошие проекты. Вы можете справиться с несколькими задачами одновременно и это не составит вам большого труда.

4. Вы стремитесь жить в гармонии с собой и окружающим миром. Вас окружают красивые вещи и красивые люди, как внешне, так и внутренне. Вас глубоко ранят грязь, безвкусица и злые люди вокруг.

5. Креативность - ваш залог успеха. Вы можете многого достичь, если станете более решительней, чтобы продвигать свои идеи и воплощать задуманное в жизнь.

6. Вы человек независимость. Всегда добиваетесь поставленных целей самостоятельно и можете достичь впечатляющих высот в профессиональной сфере. Кредо по жизни: хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам.