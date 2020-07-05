Надя Дорофеева оголила ягодицы в новой фотосессии

Украинская певица и экс-солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева поразила фанатов своей фигурой в новой откровенной фотосессии. Снимки звезда опубликовала на странице в Instagram.

Надя Дорофеева предстала в черном прозрачном мини-платье, которое отлично подчеркнуло подтянутую фигуру певицы. Эффектный образ исполнительница завершила черно-белыми туфлями, нюдовым макияжем и укладкой с эффектом мокрых волос.

Артистка позировала на фоне большого баннера с изображением своего коллеги по группе - Позитива.

В заметке к снимкам, Надя поведала о планах группы в будущем. Также певица сообщила новые даты прощального тура группы "Время и Стекло".

"Коронавирус диктует свои правила на 20-й год, и наши планы на прощальную песню, прощальный тур и прощальный концерт немного изменились. Но мы обязательно увидимся. На следующей неделе сюрприз от Время и Стекло", — написала Дорофеева.

Поклонники в восторге от таких снимков певицы. "Вы очень красивая", "Надюша какая ты тут крутая", "Принцесса наша" - пишут в комментариях.

Также фаны очень рады, что концерты не отменились, и они смогут насладиться живим исполнением группы еще раз - "Очень соскучились по вам", "Жду с нетерпением,встречу с вами безумно скучаю по вам". "Днепр очень ждёт и скучает".