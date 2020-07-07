Илон Маск представил S3XYальные шорты Tesla всего за $69,420: их мгновенно раскупили

Шорты получили красную расцветку, золотой логотип Tesla, двусмысленную надпись S3XY, сложенную из букв моделей электромобилей компании и ценник в 69.420 долларов США.
Такая странная цена является отсылкой к высказываниям Маска по поводу того, что он хочет купить все акции Tesla за 420 долларов США.
Кстати, из-за большого ажиотажа лёг интернет-магазин компании.
Dang, we broke the website
— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020
После того как работу сайта восстановили, шорты мгновенно раскупили. Появятся ли они снова в продаже — неизвестно.