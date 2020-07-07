Илон Маск представил S3XYальные шорты Tesla всего за $69,420: их мгновенно раскупили

Илон Маск (Elon Musk) сегодня представил новый продукт компании Tesla и нет, это не электромобиль, а короткие шорты.

Шорты получили красную расцветку, золотой логотип Tesla, двусмысленную надпись S3XY, сложенную из букв моделей электромобилей компании и ценник в 69.420 долларов США.

Такая странная цена является отсылкой к высказываниям Маска по поводу того, что он хочет купить все акции Tesla за 420 долларов США.

Кстати, из-за большого ажиотажа лёг интернет-магазин компании.

Dang, we broke the website — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

После того как работу сайта восстановили, шорты мгновенно раскупили. Появятся ли они снова в продаже — неизвестно.