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Илон Маск представил S3XYальные шорты Tesla всего за $69,420: их мгновенно раскупили

Илон Маск представил S3XYальные шорты Tesla всего за $69,420: их мгновенно раскупили
Обновлено 05:11 Сегодня Телеграф gagadget Фото: Твиттер
Илон Маск (Elon Musk) сегодня представил новый продукт компании Tesla и нет, это не электромобиль, а короткие шорты.

Шорты получили красную расцветку, золотой логотип Tesla, двусмысленную надпись S3XY, сложенную из букв моделей электромобилей компании и ценник в 69.420 долларов США.

Такая странная цена является отсылкой к высказываниям Маска по поводу того, что он хочет купить все акции Tesla за 420 долларов США.

Кстати, из-за большого ажиотажа лёг интернет-магазин компании.

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После того как работу сайта восстановили, шорты мгновенно раскупили. Появятся ли они снова в продаже — неизвестно.

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Шорты, Tesla, Илон Маск.

Автор:

Телеграф
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