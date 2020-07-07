Участник The Beatles Ринго Старр отметит свое 80-летие благотворительным онлайн-концертом

Участник группы The Beatles Ринго Старр отпразднует свое 80-летие благотворительным концертом, который будет проходить в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает BBC.
"Я попросил нескольких моих друзей прислать мне кадры из шоу, которое они сделали, и я использую часть кадров своей группы All-Starrs с прошлого года... Мы начнем шоу в 5 часов (15.00 по Киеву – ред.). Но это все равно мой день рождения, это мир и любовь", - сказал Старр.
Благотворительный концерт, в котором примут участие коллега Старра по "ливерпульской четверке" Пол Мак-Картни, певица Шерил Кроу, Джо Уолш, Бен Харпер и другие, будет транслироваться на YouTube. Собранные средства будут переданы организациям, среди которых Black Lives Matter.
Однако в этом году из-за пандемии коронавируса музыкант был вынужден изменить традицию.
Ринго Старр (настоящее имя Ричард Старки) - британский ударник, певец, композитор, автор песен, продюсер, актер. Он наиболее известен как участник группы The Beatles. В его честь также названа малая планета 4150 Старр.