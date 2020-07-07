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Участник The Beatles Ринго Старр отметит свое 80-летие благотворительным онлайн-концертом

Участник The Beatles Ринго Старр отметит свое 80-летие благотворительным онлайн-концертом
Обновлено 15:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com
Традицию отмечать свой день рождения многолюдной вечеринкой Ринго Старр начал 12 лет тому назад. Позже эта мера была расширена на 27 стран.

Участник группы The Beatles Ринго Старр отпразднует свое 80-летие благотворительным концертом, который будет проходить в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

"Я попросил нескольких моих друзей прислать мне кадры из шоу, которое они сделали, и я использую часть кадров своей группы All-Starrs с прошлого года... Мы начнем шоу в 5 часов (15.00 по Киеву – ред.). Но это все равно мой день рождения, это мир и любовь", - сказал Старр.

Благотворительный концерт, в котором примут участие коллега Старра по "ливерпульской четверке" Пол Мак-Картни, певица Шерил Кроу, Джо Уолш, Бен Харпер и другие, будет транслироваться на YouTube. Собранные средства будут переданы организациям, среди которых Black Lives Matter.

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Однако в этом году из-за пандемии коронавируса музыкант был вынужден изменить традицию.

Ринго Старр (настоящее имя Ричард Старки) - британский ударник, певец, композитор, автор песен, продюсер, актер. Он наиболее известен как участник группы The Beatles. В его честь также названа малая планета 4150 Старр.

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Все по теме:

Благотворительность, Ринго Старр, Концерты, Онлайн-концерт.

Автор:

Телеграф
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