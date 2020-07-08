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Холли Берри отказалась от роли из-за трансгендеров

Холли Берри отказалась от роли из-за трансгендеров
Обновлено 01:42 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер
Обладательница премии Американской Киноакадемии Холли Берри отказалась от предложенной ей ранее роли трансгендерного персонажа из солидарности с реальными трансгендерами. Актриса рассказала об этом на своей официальной странице в Twitter и извинилась за то, что "не приняла это решение сразу".

"В течение прошедших выходных у меня была возможность обсудить предоставленный мне шанс сыграть трансгендерного мужчину, и я хотела бы извиниться за свои комментарии по этому поводу. Будучи цисгендерной женщиной, (у которой половые признаки совпадают с самоидентификацией - примечание редакции), я понимаю, что мне не следовало даже обсуждать возможность сыграть такую роль, так как трансгендерное сообщество должно иметь безусловное право само рассказывать свои истории. Я очень благодарна вам за правильные наставления и критические замечания, и я со своей стороны обещаю, что будут продолжать слушать, изучать и извлекать уроки из этой своей ошибки. Я клянусь стать последовательным сторонникам предоставления равных возможностей как по одну сторону камеры, так и по другую", - говорится в заявлении Берри.

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Ранее актриса утверждала, что ей очень интересна эта роль, так как она "хочет проследить за трансформацией женщины в мужчину".

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Все по теме:

ЛГБТ, Фильмы, Холли Берри.

Автор:

Телеграф
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