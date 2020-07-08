В центре обсуждений: Мадонна снова ошеломила поклонников (Фото)

Знаменитая американская поп-певица поделилась неожиданным селфи, которое она сделала в кухонном зеркале.

61-летняя Мадонна продолжает доказывать, что после 60 лет можно не сбавлять обороты и вести привычную жизнь. Певица регулярно дразнит фанов провокационными фото.

Так, во вторник, 7 июля, она поделилась селфи топлес. Из одежды на певице лишь трусики-бикини и шляпа-панама. Для снимка певица надела украшения.

Селфи снято в кухонном зеркале. Мадонна сделала его, опираясь на костыль. Так певица продемонстрировала идеальную подтянутую фигуру.

Переглянути цей допис в Instagram Everyone has a Crutch Допис, поширений Madonna (@madonna) 6 Лип 2020 р. о 7:10 PDT

Фото она подписала: "У всех есть свой костыль".

Напомним, Мадонна вынуждена передвигаться с помощью костыля из-за травмы, которую она получила во время мирового тура Madame X. Она прервала его из-за пандемии коронавируса. Более того, певица и часть ее команды переболели COVID-19 во время серии выступлений в Париже. Об этом она узнала спустя два месяца, сдав тест на антитела к коронавирусу.