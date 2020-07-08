Скачать
Среда, 08.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Абитуриентам-2020 разрешили взять отсрочку от призыва: детали
Абитуриентам-2020 разрешили взять отсрочку от призыва: детали
Зеленский: Украинцы еще не готовы к платным дорогам
Зеленский: Украинцы еще не готовы к платным дорогам
Динамо 0:0 Ворскла: онлайн-трансляция финала Кубка Украины (1-й тайм)
Динамо 0:0 Ворскла: онлайн-трансляция финала Кубка Украины (1-й тайм)
Ученые разгадали новую лунную "загадку": что из себя представляет, найденный зеленый гель
Ученые разгадали новую лунную "загадку"

"Снятый моей лучшей подругой": Тина Кунаки продемонстрировала шикарную фигуру в нижнем белье

"Снятый моей лучшей подругой": Тина Кунаки продемонстрировала шикарную фигуру в нижнем белье
21:36 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram
Молодая жена французского киноактера Венсана Касселя, французская модель Тина Кунаки стала главной героиней рекламного кампейна новой коллекции белья Cuup.

Снимком из новой рекламной фотосессии Кунаки поделилась с фанами на своей странице в Instagram.

23-летняя звезда позировала в комплекте нижнего белья цвета мокко, демонстрируя безупречную фигуру. Модель сообщила, что автором кампейна стала ее близкая подруга, фотограф Морган Лэй.

Кроме того, Кунаки отметила, что выступила не только моделью, но и арт-директором модной съемки.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

« Sensuality is self defined. This was art directed by Tina » my last campaign with @cuup shot by my bestfriend @morganelay art directed by me.

Публикация от TINA KUNAKEY (@tinakunakey)

 

«Чувственность самоопределяется. Тина — в роли арт-директора съемки». Мой новый кампейн для Cuup, снятый моей лучшей подругой Морган Лэй, арт-директором которого стала я сама", — написала она в подписи.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Sensuality cannot be pinned down. It must be felt, in motion.

Публикация от CUUP (@cuup)

 

Кадры из новой рекламной кампании с Кунаки также были опубликованы на официальной странице Cuup. На них звезда появилась в двух разных комплектах белья из новой коллекции бренда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Реклама, Модель, Тина Кунаки, Cuup.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спите в носках? Правильно делаете: и вот почему
02 Неприятный запах изо рта: 5 продуктов, которые освежат дыхание
03 Сколько яиц можно есть в день: врачи пришли к консенсусу
04 Природный отбеливатель: избавиться от пигментных пятен и веснушек поможет красная смородина
05 Дело Порошенко: суд в третий раз начал избирать меру пресечения экс-президенту
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина разорвала еще один меморандум с Россией
Украина разорвала еще один меморандум с Россией
Снижение &quot;зеленого&quot; тарифа: в Раде назначили голосование
Снижение "зеленого" тарифа: в Раде назначили голосование
В Кабмине провели ряд кадровых назначений
В Кабмине провели ряд кадровых назначений
Чистая вода из непригодных для питья источников: ученые придумали, как ее очистить
Чистая вода из непригодных для питья источников: ученые придумали, как ее очистить
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь