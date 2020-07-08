"Снятый моей лучшей подругой": Тина Кунаки продемонстрировала шикарную фигуру в нижнем белье

Молодая жена французского киноактера Венсана Касселя, французская модель Тина Кунаки стала главной героиней рекламного кампейна новой коллекции белья Cuup.

Снимком из новой рекламной фотосессии Кунаки поделилась с фанами на своей странице в Instagram.

23-летняя звезда позировала в комплекте нижнего белья цвета мокко, демонстрируя безупречную фигуру. Модель сообщила, что автором кампейна стала ее близкая подруга, фотограф Морган Лэй.

Кроме того, Кунаки отметила, что выступила не только моделью, но и арт-директором модной съемки.

«Чувственность самоопределяется. Тина — в роли арт-директора съемки». Мой новый кампейн для Cuup, снятый моей лучшей подругой Морган Лэй, арт-директором которого стала я сама", — написала она в подписи.

Кадры из новой рекламной кампании с Кунаки также были опубликованы на официальной странице Cuup. На них звезда появилась в двух разных комплектах белья из новой коллекции бренда.