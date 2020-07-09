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Звезда телесериала "Хор" пропала без вести во время прогулки с сыном

Звезда телесериала "Хор" пропала без вести во время прогулки с сыном
Обновлено 15:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Актриса решила устроить для сына Джози путешествие по озеру и пикник в парке Калифорнии.

33-летняя актриса Найя Ривера пропала без вести. Случилось это во время ее отдыха на катере вместе с 4-летним сыном. Спасатели обнаружили на судне только мальчика, а вот Найю Риверу еще до сих пор ищут.

Что случилось с Найей Риверой

Как сообщает Just Jared, Найя Ривера арендовала катер накануне своего загадочного исчезновения. Однако уже через три часа после того, как Найя Ривера с сыном отправились кататься на катере, судно обнаружили спасатели. 

 
 
 
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I'll love you forever, I'll like you for always, as long as I'm living, my baby you'll be. Happy birthday Josey! Love Mommy

Публикация от Naya Rivera (@nayarivera)

На борту находился только 4-летний Джози, который рассказал правоохранителям, что они пошли купаться со звездной мамочкой. На мальчике был спасательный жилет, поэтому он смог выбраться на катер, а вот Найя Ривера исчезла бесследно. Деталей инцидента пока не разглашают, на озере уже работают водолазы, которые ищут тело актрисы. Кроме этого, весь берег обследуют спасатели с беспилотниками.

Уже в первые часы спасательной операции авто Найи Риверы нашли на стоянке для парковки. Внутри машины обнаружили сумку звезды сериала "Хор" со всеми платежными карточками. Поэтому правоохранители предположили, что Ная Ривера утонул во время плавания. Однако официально эти догадки подтвердят, когда найдут тело актрисы.

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Что известно о Найе Ривере

33-летняя Найя Ривера только начинала свою карьеру в Голливуде. Она играла второстепенные роли и появилась в популярном сериале "Хор". Эффектная брюнетка предстала в образе Саманты Лопес, которая выступала в составе группы поддержки бейсбольной команды школы. Сначала героиня Найи Риверы была второстепенным персонажем, однако благодаря талантливой игре звезды стала одной из ключевых в последних сезонах ленты.

Что касается личной жизни, Найя Ривера встречалась с Райаном Дорси. Эти отношения звезда сериала "Хор" завершила в 2018 году. Общий сын пары остался жить с Наей Риверой.

В сети Найя Ривера неоднократно показывала, как хорошо плавает. Звезда "Хора" часто отдыхала на озере или в бассейне, где охотно делала снимки со своим сыном. Потому, что случилось с актрисой, точно неизвестно.

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Актриса, Пропала актриса, Найя Ривера.

Автор:

Телеграф
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