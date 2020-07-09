Напало все село: Лесю Никитюк опять обвинили в увеличении губ

Мама украинской телеведущей решила расставить все точки над "і" в этом вопросе.

Губы Леси Никитюк снова стали темой для обсуждения в социальных сетях. 32-летняя телеведущая опубликовала в Instagram пару селфи в ярком гольфе, но явно не ожидала, что среди подписчиков найдутся те, кому ее красота покажется ненатуральной.

"Леся, у тебя такие красивые собственные губы были… не делай ничего. Ты потеряешься среди тюнингованных кукол и потеряешь природную красоту. Умоляю… оставайся натуральной хотя бы ты", - написали в комментариях.

Не успела знаменитость ответить на очередное обвинение в пластике, как в разговор вмешалась ее мама. "Она ничего не делала", - уверенно заявила Екатерина Петровна Никитюк. "Правильно, мама", - отреагировала Леся, добавив смеющийся смайлик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina (@198ekaterina) 5 Фев 2019 в 10:41 PST

Ранее телеведущая неоднократно опровергала слухи об уколах красоты. "Все всегда пишут: "Она наколола губы". Боже мой, девочки, проявите какой-то интерес, поищите, как делают сейчас мейкап. Делают двойной контур, потом еще беленький контур, и губы увеличиваются сами по себе на полтора-два размера. Это реально, с помощью помады", - объяснила Леся в Instagram-шоу Оли Поляковой "Правда или дело".