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Напало все село: Лесю Никитюк опять обвинили в увеличении губ

Напало все село: Лесю Никитюк опять обвинили в увеличении губ
20:07 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Мама украинской телеведущей решила расставить все точки над "і" в этом вопросе.

Губы Леси Никитюк снова стали темой для обсуждения в социальных сетях. 32-летняя телеведущая опубликовала в Instagram пару селфи в ярком гольфе, но явно не ожидала, что среди подписчиков найдутся те, кому ее красота покажется ненатуральной.

"Леся, у тебя такие красивые собственные губы были… не делай ничего. Ты потеряешься среди тюнингованных кукол и потеряешь природную красоту. Умоляю… оставайся натуральной хотя бы ты", - написали в комментариях.

 
 
 
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Сегодня на стиле P.s. Скільки пальців на руці ви бачите?

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Не успела знаменитость ответить на очередное обвинение в пластике, как в разговор вмешалась ее мама. "Она ничего не делала", - уверенно заявила Екатерина Петровна Никитюк. "Правильно, мама", - отреагировала Леся, добавив смеющийся смайлик.

 
 
 
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Публикация от Ekaterina (@198ekaterina)

Леся Никитюк похвасталась длинными ножками в мини платье

Ранее телеведущая неоднократно опровергала слухи об уколах красоты. "Все всегда пишут: "Она наколола губы". Боже мой, девочки, проявите какой-то интерес, поищите, как делают сейчас мейкап. Делают двойной контур, потом еще беленький контур, и губы увеличиваются сами по себе на полтора-два размера. Это реально, с помощью помады", - объяснила Леся в Instagram-шоу Оли Поляковой "Правда или дело".

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Все по теме:

Телеведущая, Пластика, Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
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