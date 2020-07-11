"В поисках души": Белла Хадид поразила шикарной фигурой и подтянутыми ягодицами

Белла Хадид - одна из самых популярных современных моделей мира. Ее откровенные снимки сводят с ума всех фанатов. Сегодня, 23-летняя топ-модель решила поделиться со своими фанатами в Instagram архивными горячими фото.
На снимках Белла предстала в маленьком бикини цвета мокко, в очередной раз показав идеально подтянутую фигуру и упругие ягодицы. Снимки вышли довольно откровенными, некоторые даже очень.
Фото на фоне зеленой листвы деревьев, как написала в заметке модель, сделаны еще в мае.
"29 мая 2020. День 92-й в поисках души в этих деревьях", — написала звезда.
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Фотографом Белла выступила сама. Фотографировала снизу, поэтому на снимках она как будто возвышается над миром. Такой ракурс еще выгодней подчеркнул шикарные формы модели.