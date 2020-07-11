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"В поисках души": Белла Хадид поразила шикарной фигурой и подтянутыми ягодицами

"В поисках души": Белла Хадид поразила шикарной фигурой и подтянутыми ягодицами
10:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Американская супермодель Белла Хадид опубликовала новую серию откровенных кадров в купальнике.

Белла Хадид - одна из самых популярных современных моделей мира. Ее откровенные снимки сводят с ума всех фанатов.  Сегодня, 23-летняя топ-модель решила поделиться со своими фанатами в Instagram архивными горячими фото.

На снимках Белла предстала в маленьком бикини цвета мокко, в очередной раз показав идеально подтянутую фигуру и упругие ягодицы. Снимки вышли довольно откровенными, некоторые даже очень. 

Фото на фоне зеленой листвы деревьев, как написала в заметке модель, сделаны еще в мае. 

"29 мая 2020. День 92-й в поисках души в этих деревьях", — написала звезда.

 
 
 
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May 29.2020 Day 92 of soul searching in these mf trees 

Публикация от Bella  (@bellahadid)

 Белла Хадид снялась в новой фотосессии для Calvin Klein: жаркие фото

Фотографом Белла выступила сама. Фотографировала снизу, поэтому на снимках она как будто возвышается над миром. Такой ракурс еще выгодней подчеркнул шикарные формы модели.

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Все по теме:

Модель, Снимки, Белла Хадид.

Автор:

Телеграф
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