"В поисках души": Белла Хадид поразила шикарной фигурой и подтянутыми ягодицами

Американская супермодель Белла Хадид опубликовала новую серию откровенных кадров в купальнике.

Белла Хадид - одна из самых популярных современных моделей мира. Ее откровенные снимки сводят с ума всех фанатов. Сегодня, 23-летняя топ-модель решила поделиться со своими фанатами в Instagram архивными горячими фото.

На снимках Белла предстала в маленьком бикини цвета мокко, в очередной раз показав идеально подтянутую фигуру и упругие ягодицы. Снимки вышли довольно откровенными, некоторые даже очень.

Фото на фоне зеленой листвы деревьев, как написала в заметке модель, сделаны еще в мае.

"29 мая 2020. День 92-й в поисках души в этих деревьях", — написала звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram May 29.2020 Day 92 of soul searching in these mf trees Публикация от Bella (@bellahadid) 10 Июл 2020 в 3:18 PDT

Фотографом Белла выступила сама. Фотографировала снизу, поэтому на снимках она как будто возвышается над миром. Такой ракурс еще выгодней подчеркнул шикарные формы модели.