Глава Apple стал одним из самых высокооплачиваемых руководителей

Глава Apple Тим Кук (Tim Cook), по подсчетам Bloomberg, заработал за прошлый год более $133 миллионов.

Издание Bloomberg составило рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний в США по итогам 2019 года. И в нем немало представителей технологических компаний.

Глава Apple Тим Кук (Tim Cook), по подсчетам Bloomberg, заработал за прошлый год более $133 миллионов. При этом его зарплата составила всего 3 миллиона, бонусы и поощрения — еще 7,7 миллионов. Остальная же сумма — это премирование в виде акций в пересчете на их рыночную стоимость.

В результате Тим занял вторую строку рейтинга, но до первого места ему еще очень далеко. А там удобно расположился ни кто иной, как Илон Маск (Elon Musk) с доходом в $595 миллионов! Таким образом, исполнительный директор Tesla получает в 4,5 раза больше, чем глава Apple.

Также в ТОП-10 вошли и другие представители технологических компаний. Это исполнительный директор Intel Роберт Свон (Robert Swan), который заработал в прошлом году $99 миллионов (7 место), глава Alphabet Сундар Пичай (Sundar Pichai) с зарплатой более $86 миллионов (8 место) и исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) с $77 миллионами (9 место).