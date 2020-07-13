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Лилия Ребрик: Чужая зависть должна сделать тебя сильнее

Лилия Ребрик: Чужая зависть должна сделать тебя сильнее
13:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram
Известная телеведущая Лилия Ребрик рассказала, что думает о хейтерах.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, как относится к хейтерству. 

"Хранительница счастливой семьи - женщина: здоровая, мудрая и спокойная. Постоянно совмещать это в себе тяжелый труд, но на то мы и женщины, чтобы все нам было по силам! Как я живу со сплетнями о себе? Или переживаю из-за плохих комментариев или, как это сейчас модно говорить "хейтерство"? И как остаюсь при этом спокойной для своей семьи? Искренне признаюсь: как и любой человек, не всегда легко.

Свежий пример: вчера одна из подписчиц посоветовала мне поработать над моими коленками. Внимание на этот комментарий (как и на свои коленки) я обратила уже ночью, когда перечитывала комментарии. И расстроилась на сон грядущий! Но ненадолго! Когда я чувствую, что чужое мнение начинает портить мне настроение, то всегда вспоминаю одну историю из детства", - написала Лиля.

 
 
 
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Берегиня щасливої родини-жінка: здорова, мудра і спокійна. Постійно поєднувати це у собі-важка праця, але на то ми й жінки, аби все нам було під силу! Як я живу з плітками про себе? Чи переймаюся через погані коментарі або, як-то зараз модно казати «хейтерство»? І як залишаюся при цьому спокійною для своєї родини? Щиро зізнаюся: як і будь-яка людина не завжди легко) Свіжий приклад: вчора одна з підписниць порадила мені попрацювати над моїми колінками).Увагу на цей коментар (як і на свої колінки) я звернула вже вночі, коли перечитувала коментарі. І засмутилася на сон прийдешній! Та ненадовго!) Коли я відчуваю, що чужа думка починає псувати мені настрій-завжди згадую одну історію з дитинства. У 13 я стала майстром спорту. У Чернівцях це була справжня подія! В мене взяла велике інтерв‘ю місцева газета «Молодий буковинець» і по суті я стала «зіркою» місцевого масштабу.Та однокласники мій успіх пережили дуже неоднозначно. У класі було всього два хлопці, решта-дівчата. Всі були гарні, кожна мріяла стати кращою і докладала до цього багато зусиль. Тому дівчачі емоції після статті у газеті почали просто зашкалювати, про мій успіх говорили, за моєю спиною пліткували, мене обговорювали. Я, звісно, дуже переймалася, спочатку навіть спати нормально не могла, але потім усі ці образи проковтнула. Чому? Тому що батьки сказали мені тоді дуже мудру річ: «Ти досягла певного успіху у свої 13, комусь це може (і обов’язково) буде не подобатися, але не сприймай це близько до серця. Чужа заздрість навпаки має зробити тебе сильнішою!» Відтоді це моє золоте правило життя-не звертати уваги на плітки, не слухати злі язики, мені і досі все одно що пліткують за моєю спиною. Життя-моє і насолоджуватися ним теж мені! А якщо в когось забагато часу аналізувати чуже життя-що ж! Я можу їм тільки поспівчувати) я думаю, краще шукати час на себе і не втрачати ані миті на злобу і заздрість! В собі я цих двох почуттів не маю і щиро радію успіхам інших! Як ви переживаєте плітки про себе? Який рецепт спокою маєте? P.S. Але конструктивну критику я сприймаю! Наприклад, вправи для колінок я почала робити вже відсьогодні: проситиму фотографів робити правильний ракурс#ребрикщасливародина

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

 

Оказывается, что уже в 13 лет девушка стала мастером спорта. В родных Черновцах это было грандиозное событие. Так как в ее классе были практически одни девочки, то конечно Лиле завидовали.

"Родители сказали мне тогда очень мудрую вещь: "Ты достигла определенного успеха в свои 13, кому-то это может (и обязательно) будет не нравиться, но не воспринимай это близко к сердцу. Чужая зависть наоборот должна сделать тебя сильнее". С тех пор это мое золотое правило по жизни - не обращать внимания на сплетни, не слушать злые языки, мне до сих пор все равно, что сплетничают за моей спиной", - поведала знаменитость.

Жизнь моя и наслаждаться ею тоже мне! А если у кого-то много времени анализировать чужую жизнь, что-же! Я могу им только посочувствовать. Я думаю, лучше искать время на себя и не терять ни минуты на злобу и зависть! В себе я этих двух чувств не имею и искренне радуюсь успехам других! Как вы переживаете сплетни о себе? Рецепт покоя есть? Но конструктивную критику я воспринимаю! Например, упражнения для коленок я начала делать уже с сегодняшнего дня: просить фотографов делать правильный ракурс", - добавила телеведущая.

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Знаменитости, Звезды, Лилия Ребрик, Телеведущая.

Автор:

Телеграф
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