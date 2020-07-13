Лилия Ребрик: Чужая зависть должна сделать тебя сильнее

Известная телеведущая Лилия Ребрик рассказала, что думает о хейтерах.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, как относится к хейтерству.

"Хранительница счастливой семьи - женщина: здоровая, мудрая и спокойная. Постоянно совмещать это в себе тяжелый труд, но на то мы и женщины, чтобы все нам было по силам! Как я живу со сплетнями о себе? Или переживаю из-за плохих комментариев или, как это сейчас модно говорить "хейтерство"? И как остаюсь при этом спокойной для своей семьи? Искренне признаюсь: как и любой человек, не всегда легко.

Свежий пример: вчера одна из подписчиц посоветовала мне поработать над моими коленками. Внимание на этот комментарий (как и на свои коленки) я обратила уже ночью, когда перечитывала комментарии. И расстроилась на сон грядущий! Но ненадолго! Когда я чувствую, что чужое мнение начинает портить мне настроение, то всегда вспоминаю одну историю из детства", - написала Лиля.

Оказывается, что уже в 13 лет девушка стала мастером спорта. В родных Черновцах это было грандиозное событие. Так как в ее классе были практически одни девочки, то конечно Лиле завидовали.

"Родители сказали мне тогда очень мудрую вещь: "Ты достигла определенного успеха в свои 13, кому-то это может (и обязательно) будет не нравиться, но не воспринимай это близко к сердцу. Чужая зависть наоборот должна сделать тебя сильнее". С тех пор это мое золотое правило по жизни - не обращать внимания на сплетни, не слушать злые языки, мне до сих пор все равно, что сплетничают за моей спиной", - поведала знаменитость.

Жизнь моя и наслаждаться ею тоже мне! А если у кого-то много времени анализировать чужую жизнь, что-же! Я могу им только посочувствовать. Я думаю, лучше искать время на себя и не терять ни минуты на злобу и зависть! В себе я этих двух чувств не имею и искренне радуюсь успехам других! Как вы переживаете сплетни о себе? Рецепт покоя есть? Но конструктивную критику я воспринимаю! Например, упражнения для коленок я начала делать уже с сегодняшнего дня: просить фотографов делать правильный ракурс", - добавила телеведущая.