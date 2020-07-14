Звезда сериала "Хор" Ная Ривера обнаружена погибшей

В озере Пиру нашли тело 33-летней актрисы Наи Риверы. Масштабная поисковая операция продолжалась несколько дней.

Тело, найденное в озере в американском штате Калифорния, было идентифицировано как пропавшая звезда Хора Найя Ривера.

Об этом сообщает местная полиция, передает BBC.

Водолазы и команды, использующие гидроакустическое оборудование, вчера, 13 июля, обнаружили тело. Шериф округа Вентура Бил Аюб сообщил, что у полиций нет повода считать, что знаменитость была убитой либо же совершила самоубийство. Они убеждены, что это несчастный случай.

Экспертиза на установление личности пока не была проведена, но правоохранители уверенны, что она докажет, что тело утопленника - это Найя Ривера.

Как известно, 33-летняя акртиса Ривера пропала в среду после катания на лодке со своим четырехлетним сыном на озере Пиру. Его обнаружили одного спящего на лодке. Спасатели и водолазы почти неделю непрерывно искали тело звезды. Это включало в себя использование гидролокатора бокового обзора, водолазов, служебных собак, вертолетов и подводных лодок с дистанционным управлением, оснащенных камерами.