Кейт Миддлтон показала, как правильно носить платье "в горох" (Фото)

Кейт Миддлтон еще на прошлой неделе пообщалась с семьями, которые были участниками создания инициативы Tiny Happy People, сообщает 24 канал. Герцогиня отметила, что такая организация действительно бесценный ресурс, который предоставляет родителям и опекунам поддержку и советы, чтобы дети развивали языковые навыки, необходимые для их жизни: "Я очень рада, что стала частью этого проекта и надеюсь, он будет полезен для многих семей Великобритании".
Для официального выхода она надела волшебное платье черного цвета с принтом "полька дот", который является очень актуальным в этом году. Небольшой воротник, длинные рукава, четко очерченная талия с помощью пояса и длина макси,идеально гармонировали в одном платье.
Свой look она дополнила любимыми соломенными эспадрильями с завязками, которые она неоднократно обувала в прошлые годы. Волосы Кэтрин аккуратно уложила, а на лице сделала традиционный нежный макияж.
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Say hello to @bbctinyhappypeople! Tune into @bbcbreakfast on Tuesday 14th July to join The Duchess of Cambridge and three families involved in its creation. Tiny Happy People is a BBC Education initiative providing a range of free digital resources, specifically designed to support parents and carers in developing children’s language from pregnancy to the age of four. Take a look at the resources via the link in our bio #TinyHappyPeople
Стоит добавить, что не только она надела этим летом платье "в горох" для официального выхода. Жена президента США Мелания Трамп тоже недавно выбрала для траурного мероприятия подобное платье. Другая представительница королевской семьи – испанская королева Летиция в начале июня также примерила черное платье с белым принтом "полька дот".