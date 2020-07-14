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Российский актер Антон Пампушный не смог попасть в Украину

Российский актер Антон Пампушный не смог попасть в Украину
12:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram
В Украину пытался въехать известный российский актер Антон Пампушный, однако представители Госпогранслужбы не допустили этого.

Антон Пампушный прилетел в Киев из Франкфурта и не мог объяснить цель своего визита. Оказалось, ранее актер имел съемки в оккупированном Крыму, что и стало причиной запрета для въезда.

Как сообщает Госпогранслужба на официальном сайте, актеру запретили въезд в Украину на 3 года. Его имя решили не рассекречивать, добавив, что попытку попасть в столицу он совершил 13 июля, а запрет в паспорте поставили после того, как узнали, что россиянин снимался в пропагандистском фильме "Балканский рубеж". Ленту частично финансировало правительство РФ, а съемки проходили в оккупированном Крыму.

Во время разговора с пограничниками Антон Пампушный не признавал, что посещал аннексированный полуостров. Однако на странице в инстаграмезвездного россиянина было несколько фото, которые свидетельствовали об обратном. Кроме съемок фильма "Балканский рубеж", Антон Пампушный был гостем российского фестиваля в 2019 году.

Что известно о фильме "Балканский рубеж"

Лента является общим проектом Сербии и России. По сюжету, в 1999 году российские военные якобы провели спецоперацию, чтобы защитить Косово от НАТО. Пропагандистский фильм содержит искаженные факты поистории, поэтому его показ запрещен на территории Украины.

Сами же съемки боевика проходили в основном в России. Однако локациями для фильма "Балканский рубеж" также стали города Сербии и аннексированного Крыма. Премьера ленты прошла в 2019 году, а главные роли там исполнили Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милош Бикович, Равшана Куркова, Гойко Митич и Роман Курцын.

Но Пампушный стал не единственной звездой фильма, кому запретили въезд в Украину. В августе 2019 года Милош Бикович заявлял, что также не может попасть в Киев из-за запрета украинских пограничников.

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Актер, Российский актер, Антон Пампушный.

Автор:

Телеграф
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