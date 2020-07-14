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Ушел из жизни один из ведущих "Разрушителей легенд" Грант Имахара

Ушел из жизни один из ведущих "Разрушителей легенд" Грант Имахара
Обновлено 15:38 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
На момент смерти американскому инженеру Гранту Имахаре было 49 лет.

Ушел из жизни экс-ведущий передачи "Разрушители легенд" Грант Имахара, об этом сообщили представители канала Discovery, на котором работал инженер, передает Variety.

Как выяснило издание The Hollywood Reporter, Имахара внезапно умер от аневризмы мозга.

"Мы с разбитым сердцем слышим эту печальную новость о Гранте. Он был важной частью нашей семьи Дискавери и действительно замечательным человеком. Наши мысли и молитвы направлены  к его семье", - заявил представитель Discovery в своем заявлении в понедельник.

Соведущий Имахары в "Разрушителях легенд" Адам Сэвидж отреагировал на эту трагедию. Он заявил, что у него слов, чтобы описать боль, которую он чувствует и заявил, что ведущий был одновременно выдающимся инженером, творцом и артистом.

Родившийся в Лос-Анджелесе, Имахара изучал электротехнику в Университете Южной Калифорнии (хотя у него были краткие сомнения и он хотел стать сценаристом), прежде чем объединить эти два увлечения и устроить последипломный концерт в THX-лабораториях, связанных с Lucasfilm.

За девять лет работы в Lucasfilm он работал в подразделениях THX и Industrial Light and Magic (ILM). В годы работы в ILM он стал главным модельером, специализирующимся на аниматронике, и работал над приквелами Джорджа Лукаса "Звездные войны", а также над "Матричными перезагрузками", "Матричными революциями", "Галактическим квестом", "Ван Хельсингом", "Затерянным миром : Парк Юрского периода" и "Терминатором 3: Восстание машин".

В передачу "Разрушители легенд" Имахара попал в 2005 году. Девять замечательных лет в 200 эпизодах он радовал поклонников своей эрудицией.

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Умер, Разрушители легенд, Альманах 2020, Грант Імахара.

Автор:

Телеграф
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