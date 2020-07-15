Скачать
Среда, 15.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Рада проголосовала за дату местных выборов в Украине
Рада проголосовала за дату местных выборов в Украине
Рада соберется на торжественное заседание: ожидают Зеленского
Рада соберется на торжественное заседание: ожидают Зеленского
В Германии провели вечер бокса на парковке
В Германии провели вечер бокса на парковке
Натали Портман в положении: актриса станет многодетной мамой - СМИ
Натали Портман в положении: актриса станет многодетной мамой - СМИ

Алла Мазур о своей болезни: Прогнозы очень обнадеживающие

Алла Мазур о своей болезни: Прогнозы очень обнадеживающие
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Легенда украинского телевидения и одна из самых успешных женщин Украины рассказала, как боролась с онкозаболеванием.

Украинская телеведущая Алла Мазур призналась, что стала чувствовать себя гораздо лучше.

Об этом она рассказала в программе "Светская жизнь".

Она поблагодарила всех представителей телеканала 1+1 и простых людей, которые поддерживали ее в этой нелегкой борьбе. Сейчас телеведущая чувствует себя хорошо и заявила, что вскоре вернется к своей работе.

"Прогнозы очень обнадеживающие", — заявила Мазур.

Не пишет и не звонит первой: Оля Фреймут рассказала, как ведут себя леди

Кроме того, Алла Мазур поддержала всех, кто получил подобный диагноз и не знает, что с ним делать.  Она рассказала, что он действительно очень пугает и многие не хотят вступать в эту тяжелую борьбу.

"Но призываю всех — не надо терять времени, потому что я на собственном примере убедилась, что если не утратить его, то процесс лечения и выздоровления происходит значительно быстрее", - подытожила она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Телеведущая, Алла Мазур.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Почему не все болеют коронавирусом: доктор Комаровский дал ответ
02 Минздрав: В Украине продлят карантин, но условия изменят
03 Новый глава НБУ: Зеленский пообещал МВФ до конца недели определиться с кандидатом
04 Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)
05 Не коронавирусом единым: бубонная чума уже в США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве на Оболони нашли мертвым СБУшника
В Киеве на Оболони нашли мертвым СБУшника
УЗ возобновила курсирование почти половины поездов
УЗ возобновила курсирование почти половины поездов
Депутаты отложили постановление о сокращении районов
Депутаты отложили постановление о сокращении районов
Когда в Украине отмечают День бухгалтера: традиции праздника
Когда в Украине отмечают День бухгалтера: традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь