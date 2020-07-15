Алла Мазур о своей болезни: Прогнозы очень обнадеживающие

Легенда украинского телевидения и одна из самых успешных женщин Украины рассказала, как боролась с онкозаболеванием.

Украинская телеведущая Алла Мазур призналась, что стала чувствовать себя гораздо лучше.

Об этом она рассказала в программе "Светская жизнь".

Она поблагодарила всех представителей телеканала 1+1 и простых людей, которые поддерживали ее в этой нелегкой борьбе. Сейчас телеведущая чувствует себя хорошо и заявила, что вскоре вернется к своей работе.

"Прогнозы очень обнадеживающие", — заявила Мазур.

Кроме того, Алла Мазур поддержала всех, кто получил подобный диагноз и не знает, что с ним делать. Она рассказала, что он действительно очень пугает и многие не хотят вступать в эту тяжелую борьбу.

"Но призываю всех — не надо терять времени, потому что я на собственном примере убедилась, что если не утратить его, то процесс лечения и выздоровления происходит значительно быстрее", - подытожила она.