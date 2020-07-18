Выберите руну и узнайте свое настоящее будущее

Психологи со всего мира утверждают, что небольшие тесты, где результат основывается на подсознательном выборе человека, являются очень точными. Нередко такие маленькие тесты помогают лучше разобраться в себе, своих проблемах, подсказать, что делать в той или иной ситуации и даже рассказать о том, что ожидает человека в будущем.

Наше подсознание находиться в беспрерывной связи со Вселенной, которая и подбрасывает нам новые удачи и поражения. Но предупрежден, значит вооружен.

Наш тест поможет вам определить на что стоит обратить внимание и чего ожидать в ближайшем будущем с помощью рун.

Чтобы тест был максимально точным, окиньте взглядом картинку и не задумываясь выберите руну, которая вам больше всего приглянулась. Доверьтесь своим внутренним ощущениям и интуиции. Готовы начать? Смотрите картинку ниже!

Выбор сделан? Смотрите результаты тестирования ниже!

Руна с изображением дракона

Выбор настоящего альтруиста, который ставит интересы других людей выше своих. Не редко вашей добротой и преданностью пользуются. Вам трудно принимать самостоятельные решения, вы часто полагаетесь на чужой опыт и советы со стороны, которые не всегда играют вам на руку. Проявите немного эгоизма и научитесь любить себя. Помните, что ваше мнение важно и не бойтесь самостоятельности.

В скором времени, человек, который вас обидел. попадет в передряги, но не злорадствуйте. Отпустите былые обиды и по возможности постарайтесь помочь.

Руна на дереве

Вы находитесь на новом этапе жизни, когда ваше решение напрямую решит дальнейшую судьбу.

Возможно, что события будут развиваться очень стремительно, и у вас появиться возможность изменить свой семейный статус. Вот только дважды подумайте, прежде чем дать согласие. Не исключено, что предложение поступит от человека, к которому вы не испытываете взаимных чувств или попросту еще не готовы связать с ним жизнь.

Не волнуйтесь, это не последний шанс наладить личную жизнь и лучше немного подождать, чем связывать свою жизнь с человеком, которого вы не любите.

Руна на камне

Вы погрязли в рутине и однообразии, душа требует перемен. Но не прыгайте с головой в омут и радикально менять свою жизнь.

Объективно оцените свои возможности и все перспективы, ведь изменения в жизни происходят не всегда со знаком плюс. Не стоит пока ввязываться в финансовые авантюры, ведь очень возможны варианты потери достатка.