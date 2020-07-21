Том Круз припарковал частный вертолет на поле для гольфа, что пообедать

Гости голь-клуба были удивлены, когда увидели актера Тома Круза, который, спрыгнув с вертолета на траву, направился в сторону местного заведения Grade-I на обед.

Группа игроков в гольф была шокирована внезапным приземлением вертолета на поле для гольфа.

Оказалось, что на территорию ричмондского гольф-клуба на юго-западе Лондона приземлился вертолет, из которого спрыгнул Том Круз.

Знаменитый актер отправился в клубный дом гольф-клуба пообедать, при том оставив свое транспортное средство припаркованным в неположенном месте.

Как сообщается, актер Том Круз приехал в Великобританию для того, чтобы продолжить съемки фильма "Миссия: невыполнима 7". В результате пандемии коронавируса съемки, проходившие в Венеции, были остановлены. Премьера "Миссии: невыполнима 7" перенесена на ноябрь следующего года.

В настоящее время, когда власти Великобритании разработали протоколы безопасности для киноиндустрии, все-таки планируется продолжение работы над фильмом на заброшенной базе ВВС в Оксфордшире.

Напомним, фильм про Джеймса Бонда был первым в этом году, чья премьера была перенесена из-за коронавируса.