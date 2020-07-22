То, что Вы увидели первым на картинке, расскажет о Ваших преимуществах перед другими

Согласно Герману Роршаху, создателю знаменитого теста с чернильными пятнами, то, что человек видит на картинке, определяется особенностями его собственного характера и личности. Просто посмотрите на изображения и скажите, что вы увидели первым.

Личностные тесты - это очень интересно и познавательно. И одним из самых увлекательных типов таких тестов являются оптические иллюзии. То есть речь идет об иллюзии, возникающей в тот самый момент, когда в вашем мозгу друг на друга накладываются определенные связи.

Картинка, представленная ниже, изображена таким образом, чтобы задействовать определенную сторону личности и помочь вам лучше понять себя.

Итак, посмотрите на представленное изображение. Что первое вы заметили? Это и есть ключом к тесту.

Если вы видите машину…

Скорее всего, это означает, что вы очень дорожите своей свободой. Вы любите путешествовать. Возможность отправиться в дорогу или пустить в приключение - вот что для вас важнее всего. Вы плывете по жизни на своей волне, и занимаетесь тем, что вам нравится.

Если вы видите мужчину с биноклем…

Это говорит о вашем аналитическом складе ума. Вы склонны видеть общую картину, отбрасывая любые мелкие детали. Вы учитесь на примерах и очень быстро усваиваете уроки. Однако у вас может возникнуть желание уделять больше внимания деталям, ведь среди них могло затеряться нечто важное.

Если вы видите букву "А"…

Увидеть ее, пожалуй, сложнее всего. Но если вы видите на картинке букву "А", то у вас невероятно зоркий глаз.

Вы более внимательны к деталям, чем большинство людей. А еще у вас очень развита интуиция. Как правило, вы понимаете тонкие намеки и подмечаете нюансы, незаметные для окружающих.