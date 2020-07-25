Психологический тест: "Умеете ли Вы лукавить?"

Мы представляем Вам надежный и интересный тест по психологии, который расскажет Вам о том, умеете ли Вы лукавить.

Кое-кто готов и приврать ради красного словца, а для кого-то жизнь без постоянного вранья просто немыслима.

Проверьте с помощью предлагаемого несложного теста, к какой категории относитесь вы. Для этого честно выбирайте наиболее подходящие вам варианты ответов на все тестовые вопросы.

1. Любите ли вы разыгрывать своих друзей, приятелей, подруг или родных?

а) Просто обожаю!

б) Иногда мне это нравится.

в) Считаю это глупостью.

2. Готовы ли вы прибегнуть к любым доводам, чтобы победить в споре?

а) Только так и поступаю.

б) Мне кажется это вполне допустимым.

в) Стараюсь быть объективным человеком.

3. Часто ли вы преувеличиваете в рассказах о себе?

а) Конечно: не похвалишь себя, кто тебя похвалит?!

б) Порой стараюсь "подать себя в лучшем свете".

в) Никогда.

4. Будете ли вы носить некрасивую вещь, если она подарена близким вам человеком?

а) Возможно, надену разок-другой.

б) Конечно.

в) Ни за что!

5. Сознаетесь ли вы в истинной причине опоздания на свидание или на деловую встречу?

а) Просто сделаю вид, что ничего не произошло.

б) Скажу, что подвели часы.

в) Объясню реальную причину задержки.

Ключ

Выбор в основном варианта ответа А может говорить о том, что вы явно любите вводить людей в заблуждение. Будьте осторожнее при контактах с малознакомыми людьми, ведь они могут не понять этой вашей "милой" привычки!

Предпочтение, отданное преимущественно варианту ответа Б, означает, что вы стараетесь по возможности казаться честным человеком. Однако в трудной ситуации вы можете начать защищаться "ложью во спасение". Вот только эта ваша ложь не всегда оказывается убедительной.

Ну а если выбирались преимущественно варианты ответа В, то это уже может свидетельствовать о том, что вы всегда и везде стремитесь быть искренним человеком. И, даже если обстоятельства все же вынуждают вас прибегать к мелкой лжи, вы запутываетесь в своих объяснениях и нередко берете свои слова обратно.