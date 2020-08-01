Читаем по рукам: выберите жест и узнайте о себе многое

Благодаря простым зрительным тестам с правом выбора одного поправившегося изображения на предложенном снимке, психологам удается проанализировать личность и составить ее психологический портрет. Поэтому, если хотите узнать много интересного о себе с психологической точки зрения, то подобного рода зрительные тесты вам в помощь.

Порой удаётся выяснить о себе очень даже интересные подробности, о которых вы даже не подозревали.

Сегодня в качестве картинки предлагаем вам сделать свой выбор в пользу одного из изображений руки.

Посмотрите внимательно на пять жестов руки и выберите тот, который пришёлся вам по нраву. Ваш выбор расскажет о вашей личности и о характере.

Хотите узнать, какой вы на самом деле человек? Тогда читайте результаты теста.

Изображение №1

Это выбор замкнутой в себе личности. Вы часто испытываете неуверенность в себе и своих силах. Но при этом вы очень внимательны и заботливы по отношению к другим, зачастую даже в ущерб себе и своим личным интересам.

Вы очень влюбчивы, и это чувство для вас граничит с зависимостью и даже одержимостью человеком, ставшим объектом вашего вожделения и любви.

Изображение №2

Многие считают вас тактичным человеком, который всегда с пониманием и уважением относится к окружающим. Вы умеете слушать, поэтому к вам часто обращаются за советом. В вас видят поддержку и опору. Ваша доброта и дружелюбие вселяют доверие. Поэтому у вас много друзей, которым нравится проводить с вами время.

Изображение №3

Такой выбор делают эгоистично настроенные личности. Ваша амбициозность порой не знает границ. Если вы чего-то захотите, то вы обязательно этого добьётесь, чего бы вам это ни стоило. Вы даже готовы идти по головам в стремлении достичь желаемого. Окружающие воспринимают вас с опасением, считая достойным и сильным конкурентом.

Изображение №4

Это выбор людей, которые привыкли все откладывать на потом. Даже решение самых важных дел вы готовы отложить до крайнего срока их выполнения. Вы не привыкли выкладываться на полную и растрачивать свои силы на решение проблем. Ваша особенность - умение соблюдать непоколебимое спокойствие, и не важно, что вас ждёт - трудновыполнимая задача или сдача непосильного отчёта.

Изображение №5

Для этого человека очень важны чувства, эмоции и впечатления. Вы творческая натура, которая созидает прекрасное, наблюдая за окружающим миром. Вы бываете изрядно наблюдательны, внимательны к деталям и рассудительны, порой даже чересчур, что может даже отпугнуть от вас людей.

Но вам не бывает скучно и наедине с самим собой. Ведь вы разносторонняя личность, с кучей планов, идей и целей, к достижению и реализации которых вы подходите со всей долей серьёзности и ответственности.