Скачать
Суббота, 01.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 1 августа: коронавирус, усиление карантина и ликвидация "полтавского террориста"
Итоги 1 августа: коронавирус, усиление карантина и ликвидация "полтавского террориста"
Попадание в "красную зону": Тернополь решил не выполнять постановление Кабмина
Попадание в "красную зону": Тернополь решил не выполнять постановление Кабмина
Вечер бокса от Усика: онлайн-трансляция боев Big Boxing Night (Видео)
Вечер бокса от Усика: онлайн-трансляция боев Big Boxing Night (Видео)
Олег Винник отпраздновал свой день рождения на НСК "Олимпийский" (Фото, Видео)
Олег Винник отпраздновал день рождения в онлайн-формате

Читаем по рукам: выберите жест и узнайте о себе многое

Читаем по рукам: выберите жест и узнайте о себе многое
Обновлено 20:49 Сегодня Телеграф
Благодаря простым зрительным тестам с правом выбора одного поправившегося изображения на предложенном снимке, психологам удается проанализировать личность и составить ее психологический портрет. Поэтому, если хотите узнать много интересного о себе с психологической точки зрения, то подобного рода зрительные тесты вам в помощь.

Порой удаётся выяснить о себе очень даже интересные подробности, о которых вы даже не подозревали.

Сегодня в качестве картинки предлагаем вам сделать свой выбор в пользу одного из изображений руки.

Посмотрите внимательно на пять жестов руки и выберите тот, который пришёлся вам по нраву. Ваш выбор расскажет о вашей личности и о характере. 

Психологический тест

Хотите узнать, какой вы на самом деле человек? Тогда читайте результаты теста.

Изображение №1

Это выбор замкнутой в себе личности. Вы часто испытываете неуверенность в себе и своих силах. Но при этом вы очень внимательны и заботливы по отношению к другим, зачастую даже в ущерб себе и своим личным интересам.

Вы очень влюбчивы, и это чувство для вас граничит с зависимостью и даже одержимостью человеком, ставшим объектом вашего вожделения и любви.

Ваши главные аспекты личности - психологический тест
Ваши главные аспекты личности - психологический тестЧитать полностью

Изображение №2

Многие считают вас тактичным человеком, который всегда с пониманием и уважением относится к окружающим. Вы умеете слушать, поэтому к вам часто обращаются за советом. В вас видят поддержку и опору. Ваша доброта и дружелюбие вселяют доверие. Поэтому у вас много друзей, которым нравится проводить с вами время.

Изображение №3

Такой выбор делают эгоистично настроенные личности. Ваша амбициозность порой не знает границ. Если вы чего-то захотите, то вы обязательно этого добьётесь, чего бы вам это ни стоило. Вы даже готовы идти по головам в стремлении достичь желаемого. Окружающие воспринимают вас с опасением, считая достойным и сильным конкурентом.

То, что Вы увидели первым на картинке, расскажет о Ваших преимуществах перед другими
То, что Вы увидели первым на картинке, расскажет о Ваших преимуществах перед другимиЧитать полностью

Изображение №4

Это выбор людей, которые привыкли все откладывать на потом. Даже решение самых важных дел вы готовы отложить до крайнего срока их выполнения. Вы не привыкли выкладываться на полную и растрачивать свои силы на решение проблем. Ваша особенность - умение соблюдать непоколебимое спокойствие, и не важно, что вас ждёт - трудновыполнимая задача или сдача непосильного отчёта.

Изображение №5

Для этого человека очень важны чувства, эмоции и впечатления. Вы творческая натура, которая созидает прекрасное, наблюдая за окружающим миром. Вы бываете изрядно наблюдательны, внимательны к деталям и рассудительны, порой даже чересчур, что может даже отпугнуть от вас людей.

Но вам не бывает скучно и наедине с самим собой. Ведь вы разносторонняя личность, с кучей планов, идей и целей, к достижению и реализации которых вы подходите со всей долей серьёзности и ответственности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Психология, Тест, Психологический тест, Тест дня.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С сегодняшнего дня продлили карантин: какие изменения ждут украинцев
02 Аваков показал, как ликвидировали "полтавского террориста" (Видео)
03 1 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
04 Смерть Энди Картрайта: новые детали жестокого убийства рэпера
05 Первый премьер Украины может войти в ТКГ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тысячи конспирологов вышли протестовать против карантина в Берлине
Тысячи конспирологов вышли протестовать против карантина в Берлине
Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет
Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет
СВР: Россия имеет &quot;реестр болевых точек&quot; украинской экономики
СВР: Россия имеет "реестр болевых точек" украинской экономики
Microsoft хочет купить приложение TikTok, а Дональд Трамп запретить
Microsoft хочет купить приложение TikTok, а Дональд Трамп запретить
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь