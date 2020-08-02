Не узнать: певица Адель поразила новой прической

Похудевшая Адель удивила поклонников новым модным преображением.

На своей странице в Инстаграм певица продемонстрировала новую прическу. На снимке артистка предстала с кудрявыми локонами и без макияжа.

Новое фото Адель опубликовала в честь выхода нового альбома Бейонсе. Знаменитость позирует на фоне телевизора, на котором как раз показан клип Бейонсе. В заметке Адель поблагодарила артистку за творчество.

"Спасибо тебе, Королева, что всегда доносишь до нас любовь через свое творчество", — подписала Адель.

Стоить отметить, что Адель предстала в боди от Marine Serre, также как и Бейонсе в клипе.