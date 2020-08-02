Не узнать: певица Адель поразила новой прической

На своей странице в Инстаграм певица продемонстрировала новую прическу. На снимке артистка предстала с кудрявыми локонами и без макияжа.
Новое фото Адель опубликовала в честь выхода нового альбома Бейонсе. Знаменитость позирует на фоне телевизора, на котором как раз показан клип Бейонсе. В заметке Адель поблагодарила артистку за творчество.
"Спасибо тебе, Королева, что всегда доносишь до нас любовь через свое творчество", — подписала Адель.
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Thank you Queen for always making us all feel so loved through your art
Стоить отметить, что Адель предстала в боди от Marine Serre, также как и Бейонсе в клипе.