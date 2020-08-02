Модель Джиджи Хадид умилила поклонников снимком со своим бойфрендом

Американская супермодель Джиджи Хадид порадовала поклонников романтичным фото со своим возлюбленным.

На своей странице в Инстаграм 25-летняя модель поделилась милым снимком, на котором запечатлена в объятиях своего бойфренда, исполнителя Зейна Малика.

На фото пара нежно обнимается и целуется. Снимок вышел очень романтичным.

"Малыш-папочка", — подписала кадр Хадид.

Посмотреть эту публикацию в Instagram baby daddy Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 31 Июл 2020 в 6:23 PDT

Напомним, после длительных и сложных отношений, полных и расставаний, и возобновлений, пара все же решила быть вместе. Теперь они ожидают появление первенца. Малыш должен появиться на свет в сентябре.