Модель Джиджи Хадид умилила поклонников снимком со своим бойфрендом

На своей странице в Инстаграм 25-летняя модель поделилась милым снимком, на котором запечатлена в объятиях своего бойфренда, исполнителя Зейна Малика.
На фото пара нежно обнимается и целуется. Снимок вышел очень романтичным.
"Малыш-папочка", — подписала кадр Хадид.
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Напомним, после длительных и сложных отношений, полных и расставаний, и возобновлений, пара все же решила быть вместе. Теперь они ожидают появление первенца. Малыш должен появиться на свет в сентябре.