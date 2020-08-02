Тест раскроет самую яркую черту Вашего характера

Всем известно, что сознательное и бессознательное находятся в постоянном взаимодействии и влияют друг на друга.
Вот тест, который раскроет черты вашей личности с помощью подсознания.
Внимательно посмотрите на картинку, а затем найдите значение того объекта, на который вы обратили внимание в первую очередь.
Eлки
Вы склонны к доминированию, у вас выражены организаторские способности.
Девушка
В своей жизни вы ищите только прекрасное и стараетесь не обращать внимание на черные полосы.
Зонт от солнца
Вы не привыкли показывать свои чувства и держите свои эмоции под контролем.
Качели
Ваше настроение очень переменчиво, вы бываете раздражительны по пустякам.
Клумба с цветами
Вы чувствительны и неравнодушны к проблемам других людей.
Корзина для пикника
Вы не склонны к необдуманным поступкам и привыкли планировать свою жизнь.
Кусты
Иногда вам хочется побыть в одиночестве. Скорее всего, у вас есть неразрешенные конфликты.
Лодка
Вам не хватает перемен в жизни. Возможно, вы хотите сменить работу или место жительства.
Надувной круг
Ваша жизнь немного однообразна, но к переменам в ней вы не готовы.
Песочный замок
Вам присущ дух соревнования, вы не боитесь сложных задач.
Птица
Вы обладаете хорошим чувством юмора и уверены в своем будущем. Бываете непредсказуемы и немного легкомысленны.
Ребенок
Вы любите чувствовать себя нужным, готовы идти на уступки.
Рыбак
Вы часто заняты выполнением сложной, трудоемкой, требующей большой наблюдательности работы.
Собака
Вы открыты и дружелюбны. Конфликтовать не любите, для вас важны хорошие отношения в коллективе и дома.
Солнце
Вам не хватает тепла, заботы и внимания. Вы мечтаете о дружбе и нежности.