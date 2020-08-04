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Избили в Турции: украинскую модель Дарью Кирилюк осудили за клевету

Избили в Турции: украинскую модель Дарью Кирилюк осудили за клевету
Обновлено 20:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram
23-летнюю Дарью Кирилюк и ее парня избили в Турции охранники пляжа, на котором отдыхала пара.

По словам модели, она отдыхала с друзьями и своим бойфрендом на пляже Momo. На них напала охрана пляжа. Служба безопасности, по словам Дарьи Кирилюк, била как девушек, так и парней.

Результаты избиения украинская модель опубликовала на своей странице в Инстаграм.

"Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло!" - прокомментировала Кирилюк в соцсети.

 
 
 
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Однако у владельца пляжа Момо Бурака Бешера есть своя версия происходящего. Бизнесмен заявил, что модель попросту оклеветала его заведение и сотрудников.

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Бешер не стал отрицать, что конфликт имел место быть. Только вот разгорелся он между двумя компаниями, среди которых не было его охранников. Отстаивать свою правоту Бурак намерен в суде.

 
 
 
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Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой осудил в Twitter нападение на Кирилюк.

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Все по теме:

Турция, Избиение, Дарья Кирилюк.

Автор:

Телеграф
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