Избили в Турции: украинскую модель Дарью Кирилюк осудили за клевету

23-летнюю Дарью Кирилюк и ее парня избили в Турции охранники пляжа, на котором отдыхала пара.

По словам модели, она отдыхала с друзьями и своим бойфрендом на пляже Momo. На них напала охрана пляжа. Служба безопасности, по словам Дарьи Кирилюк, била как девушек, так и парней.

Результаты избиения украинская модель опубликовала на своей странице в Инстаграм.

"Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло!" - прокомментировала Кирилюк в соцсети.

View this post on Instagram A post shared by Daria Kyryliuk (@dariakyryliuk) on Jul 3, 2020 at 1:08pm PDT

Однако у владельца пляжа Момо Бурака Бешера есть своя версия происходящего. Бизнесмен заявил, что модель попросту оклеветала его заведение и сотрудников.

Бешер не стал отрицать, что конфликт имел место быть. Только вот разгорелся он между двумя компаниями, среди которых не было его охранников. Отстаивать свою правоту Бурак намерен в суде.

View this post on Instagram A post shared by Daria Kyryliuk (@dariakyryliuk) on Jul 31, 2020 at 4:26am PDT

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой осудил в Twitter нападение на Кирилюк.