Известная plus-size модель разводится с мужем после 5 лет брака

Спустя пять лет брака Тесс Холлидэй подала на развод со своим мужем Ником Холидеем. Модель подчеркнула, что к решению развестись с мужем пришла сама.

Трудности в отношениях с супругом у Тесс начались давно. А на днях plus-size модель и вовсе сообщила, что ее браку пришел конец.

О разрыве девушка сообщила в социальной сети.

"Одна и готова к новым отношениям", - сказано в сообщении.

View this post on Instagram A post shared by T E S S HL L I D A Y (@tessholliday) on Aug 1, 2020 at 9:58am PDT

Напомним, Тесс вышла замуж за Ника Холидея пять лет назад. Пара воспитывает двоих сыновей.

Как сообщают иностранные СМИ, мужчина страдает биполярным расстройством, но лечить его с помощью терапии и медикаментов отказывается.

Ранее мы писали о том, Тесс Холлидей рассказала о своей борьбе с комплексами.