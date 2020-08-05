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Известная plus-size модель разводится с мужем после 5 лет брака

Известная plus-size модель разводится с мужем после 5 лет брака
Обновлено 19:35 Сегодня Телеграф
Спустя пять лет брака Тесс Холлидэй подала на развод со своим мужем Ником Холидеем. Модель подчеркнула, что к решению развестись с мужем пришла сама.

Трудности в отношениях с супругом у Тесс начались давно. А на днях plus-size модель и вовсе сообщила, что ее браку пришел конец.

О разрыве девушка сообщила в социальной сети.

"Одна и готова к новым отношениям", - сказано в сообщении.

 
 
 
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Напомним, Тесс вышла замуж за Ника Холидея пять лет назад. Пара воспитывает двоих сыновей.

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Как сообщают иностранные СМИ, мужчина страдает биполярным расстройством, но лечить его с помощью терапии и медикаментов отказывается.

Ранее мы писали о том, Тесс Холлидей рассказала о своей борьбе с комплексами.

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Все по теме:

Развод, Тесс Холлидэй, Ник Холлидэй.

Автор:

Телеграф
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