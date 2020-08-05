Известная plus-size модель разводится с мужем после 5 лет брака

Трудности в отношениях с супругом у Тесс начались давно. А на днях plus-size модель и вовсе сообщила, что ее браку пришел конец.
О разрыве девушка сообщила в социальной сети.
"Одна и готова к новым отношениям", - сказано в сообщении.
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Напомним, Тесс вышла замуж за Ника Холидея пять лет назад. Пара воспитывает двоих сыновей.
Как сообщают иностранные СМИ, мужчина страдает биполярным расстройством, но лечить его с помощью терапии и медикаментов отказывается.
Ранее мы писали о том, Тесс Холлидей рассказала о своей борьбе с комплексами.