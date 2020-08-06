Ваш характер у Вас на лице: что форма носа может сказать о личности

Ежедневно каждый из нас хотя бы раз, но смотрит в зеркало. И мало кто догадывается, что по-настоящему может означать форма носа. Рассмотрите внимательно собственный нос, а также нос коллеги по работе или знакомого: может, удастся узнать что-то новенькое.

А вы слышали о такой науке, как физиогномика? Это метод, позволяющий определить типаж личности человека, его характер, душевные качества и даже особенности здоровья путём анализа внешних черт его лица - глаз, носа, скул, лба, формы лица, рта, подбородка и т.д.

Эта методика зародилась еще в древние времена. Так, на Востоке считалось, что по лицу человека можно прочитать, как сложится его жизненный путь и что его ждёт в дальнейшем.

Посмотрите на 8 изображений и выберите то, что больше всего напоминает вам ваш нос.

Физиогномики уверены, что форма и размер носа помогают определить, насколько человек активен по жизни и какова у него сила воли. Доскональным изучением этого вопроса занялся ученый из Израиля Авраам Талмира. Его исследования в этой области были опубликованы в специализированном издании, посвященном черепно-мозговой хирургии.

Согласно его исследованию выделяют 8 основных видов форм человеческого носа, а именно:

1. Крупный нос (нубийская форма)

Эта форма заметно выделяется своими размерами. Спинка носа практически не имеет изгибов, кончик опущен. Обладатели такой формы оптимисты по жизни. Они никогда и ни при каких обстоятельствах не унывают. Они всегда отзывчивы и готовы помочь нуждающимся. С ними приятно общаться. Они умеют быть хорошими друзьями и верными товарищами. А ещё с этими людьми не пропадёшь, потому как они найдут выход из любой даже самой сложной ситуации.

2. Греческий нос

Такое название форме носа дали из-за ее подобия формам греческих скульптур. Люди с таким длинным и заострённым на кончике носом замкнутые и не любят быть в центре внимания. Из-за этого им тяжело открыто демонстрировать свои чувства. Но зато они умеют дружить, ценят своих товарищей, верные и преданные.

3. Клювообразный нос (крючковатый)

Эта форма носа напоминает птичий дугообразный клюв, изогнутая в форме дуги линия носа с плавно опущенным вниз кончиком. Самоотверженность - доминирующее качество таких людей. Если эти люди чего-то сильно захотят в своей жизни, то они готовы горы свернуть, пожертвовав всем в достижении своих целей.

4. Аркообразный нос

Крочкообразный нос заметно заострённый на кончике. Это честные и открытые люди, которые говорят, что думают и никогда ничего не скрывают. Из них выходят отличные руководители, которые знают как и умеют добиваться многого в своей жизни.

5. Нос картошкой (курносый нос)

Аккуратный нос небольших размеров. Это самая часто встречающаяся форма носа. Главное качество обладателей такой формы носа это спонтанность. Им ничего не стоит быстро и поспешно принять решение, совершенно не подумав о последствиях. Это, порой, приводит окружающих в шок. Это люди с сильным характером, люди дела, которые долго не церемонятся, а берут и делают.

6. Прямой нос

Такая форма характерна для жителей Азии. Идеально прямая линия носа с широкими носовыми пазухами по бокам. Эта форма характеризует человека как гневную, легко раздражимую личность, которую можно запросто вывести из себя. Люди с таким носом часто агрессивны и вспыльчивы. Порой могут взорваться прям на ровном месте без видимой на то причины.

7. Бугристый нос

На спинке такой формы носа присутствует небольшой бугорок. Эта форма говорит о том, что ее обладатель - тонкой души человек, чувственный, сентиментальный, ранимый. Его легко обидеть. Но при этом это щедрый человек, готовый отдать последнее и потянуть руку помощи в желании решить чужие проблемы.

8. Кривой нос с горбинкой

И хотя на вид эта форма носа лишена презентабельности, ее обладатель терпеливый, мягкий и любящий человек, который умеет быть верным другом и преданным партнёром. Это трудоголики, которые во чтобы то ни стало всегда доведут начатое дело до конца и желательно в кратчайшие сроки.