"Лета так мало": Надя Дорофеева продемонстрировала шикарную фигуру в бикини

Украинская певица Надя Дорофеева похвасталась идеальной фигурой в бикини.

На своей странице в Инстаграме исполнительница разместила новые снимки, сделанные у бассейна.

На одном из них девушка предстала в крошечном бикини с анималистическим принтом.Купальник отлично продемонстрировал идеально подтянутую фигуру артистки. Также на снимке можно хорошо разглядеть татуировки Нади.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 8 Авг 2020 в 1:01 PDT

На другом фото Дорофеева похвасталась своей шляпкой от украинского бренда Ruslan Baginskiy и серьгами от Guzema Fine Jewelry.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Лета так осталось мало Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 6 Авг 2020 в 3:24 PDT

"Лета так осталось мало", — подписала снимок исполнительница.