"Лета так мало": Надя Дорофеева продемонстрировала шикарную фигуру в бикини

На своей странице в Инстаграме исполнительница разместила новые снимки, сделанные у бассейна.
На одном из них девушка предстала в крошечном бикини с анималистическим принтом.Купальник отлично продемонстрировал идеально подтянутую фигуру артистки. Также на снимке можно хорошо разглядеть татуировки Нади.
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На другом фото Дорофеева похвасталась своей шляпкой от украинского бренда Ruslan Baginskiy и серьгами от Guzema Fine Jewelry.
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"Лета так осталось мало", — подписала снимок исполнительница.