Танцевальные воспоминания: Ольга Сумская показала архивный снимок с первого сезона "Танців з зірками"

Этой осенью на канале "1+1" стартует новый сезон танцевального шоу "Танці з зірками". И пока все новые участники проекта готовятся выйти на паркет, звезды, которые уже его покоряли, вспоминают свое участие.

Одной из экс-участниц танцевального проекта является актриса Ольга Сумская. Своим поклонникам она решила напомнить, что была одной из тех звезд, которые "вершили историю проекта".

Народная артистка Украины приняла участие в самом первой сезоне "Танців з зірками", который вышел в далеком 2006 году. Ольга Сумская тогда выступала в паре с танцором Игорем Бондаренко. Увы до финала пара дойти не смогла. Победителем первого сезона стал нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который выступал в паре с хореографом Еленой Шоптенко.

На своей странице в Инстаграм актриса поделилась архивным снимком со съемок проекта. Яркий снимок был сделан во время одного из прямых эфиров. Ольга Сумская одета в блестящее платье нежно розового цвета и выглядит очень счастливой. Ее на руках держит супруг, актер Виталий Борисюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Танці з зірками! @tanci1plus1 Перший сезон!Незабутньо! @vitaliyborysyuk Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 6 Авг 2020 в 8:44 PDT

"Танцы со звездами! Первый сезон! Незабываемо!" - написала под снимком народная артистка.