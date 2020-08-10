Голышом на газоне: Надя Дорофеева поразила фанатов пикантными снимками

Украинская певица Надя Дорофеева взбудоражила своих подписчиков новой откровенной фотосессией.

Исполнительница опубликовала на своей странице в Инстаграм довольно откровенные снимки. Надя конечно славится полуобнаженными фотосессиями, но эта съемка превзошла все предыдущие.

На опубликованных снимках Надя предстала полностью обнаженной. Певица позирует на зеленом газоне, прикрывая ягодицы джинсовыми шортами.

"Ой, а чего такая бледная, тебе бы подзагореть", — шутливо подписала снимки исполнительница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ой, а чего такая бледная , тебе бы подзагореть Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 10 Авг 2020 в 6:14 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Это я так сильно люблю лето Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 9 Авг 2020 в 5:43 PDT

Поклонники Дорофеевой засыпали певицу восхищенными комментариями. "Красивая", "Ты просто богиня", "Милая", "Ты тут такая нежная", "Лучшая", — пишут фанаты.