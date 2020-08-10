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Голышом на газоне: Надя Дорофеева поразила фанатов пикантными снимками

Голышом на газоне: Надя Дорофеева поразила фанатов пикантными снимками
21:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская певица Надя Дорофеева взбудоражила своих подписчиков новой откровенной фотосессией.

Исполнительница опубликовала на своей странице в Инстаграм довольно откровенные снимки. Надя конечно славится полуобнаженными фотосессиями, но эта съемка превзошла все предыдущие.

На опубликованных снимках Надя предстала полностью обнаженной. Певица позирует на зеленом газоне, прикрывая ягодицы джинсовыми шортами.

"Ой, а чего такая бледная, тебе бы подзагореть", — шутливо подписала снимки исполнительница.

 
 
 
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Ой, а чего такая бледная , тебе бы подзагореть

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 
 
 
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Это я так сильно люблю лето

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

"Лета так мало": Надя Дорофеева продемонстрировала шикарную фигуру в бикини

Поклонники Дорофеевой засыпали певицу восхищенными комментариями. "Красивая", "Ты просто богиня", "Милая", "Ты тут такая нежная", "Лучшая", — пишут фанаты.

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Все по теме:

Снимки, Певица, Надя Дорофеева.

Автор:

Телеграф
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