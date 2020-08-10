Голышом на газоне: Надя Дорофеева поразила фанатов пикантными снимками

Исполнительница опубликовала на своей странице в Инстаграм довольно откровенные снимки. Надя конечно славится полуобнаженными фотосессиями, но эта съемка превзошла все предыдущие.
На опубликованных снимках Надя предстала полностью обнаженной. Певица позирует на зеленом газоне, прикрывая ягодицы джинсовыми шортами.
"Ой, а чего такая бледная, тебе бы подзагореть", — шутливо подписала снимки исполнительница.
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Поклонники Дорофеевой засыпали певицу восхищенными комментариями. "Красивая", "Ты просто богиня", "Милая", "Ты тут такая нежная", "Лучшая", — пишут фанаты.