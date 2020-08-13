"Не стоит с этим шутить, носите маски": Бон Джови о коронавирусе

Музыкант Джон Бон Джови рассказал, что его сын и коллеги по группе переболели коронавирусом. Артист призывает всех серьезнее относиться к теме болезни и соблюдать все меры безопасности.

Трое близких людей для Джона Бон Джови переболели коронавирусом, но из-за возраста каждый из них справился с болезнью по-разному. Если 18-летний сын музыканта Джейкоб перенес легкую форму, то для товарищей по группе, которым 58 и 57 лет, Covid-19 стал серьезным испытанием.

"У Джейкоба был действительно легкий случай, это была "желудочно-кишечная версия". Он быстро и полностью поправился, - рассказал музыкант в эфире Extra TV. - Клавишнику Дэвиду Брайану было очень плохо, у перкуссиониста Эверетта Брэдли тоже была очень плохая ситуация. Много людей, которых мы знаем, потеряли свои жизни. Не стоит с этим шутить, носите маску. Поступайте правильно, потому что это реальная угроза".

Напомним, что из-за карантина Бон Джови пришлось отменить летний тур, а также приостановить запись нового альбома. При этом он настаивает, что ради общего блага стоит пойти на временные ограничения.

"Это жертвы, которые нужно принести прямо сейчас… В конце концов, мы вернемся к этому. Если честно, не знаю когда. Рок-шоу действительно не может состояться без толпы", - сказал он.