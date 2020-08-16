Принимает солнечные ванны: Дженнифер Лопес показала свой досуг (Фото)

Знаменитая поп-дива Дженнифер Лопес очаровала натуральной красотой, отдыхая у бассейна.

Всемирно известная певица и актриса Дженнифер Лопес в свой 51 год не прекращает поражать восхитительной внешностью.

На днях она обнародовала новый снимок в своем Instagram, на котором запечатлена без макияжа у бассейна.

Для принятия солнечных ванн знаменитость выбрала ультрамодный слитный купальник с V-образным вырезом. Свой пляжный образ звезда дополнила маникюром в тон купальника и золотыми серьгами-кольцами.

Переглянути цей допис в Instagram Friday feels Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 14 Сер 2020 р. о 11:53 PDT

Поклонники звезды по-достоинству оценили новое фото. За сутки оно собрало больше одного миллиона лайков.