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Принимает солнечные ванны: Дженнифер Лопес показала свой досуг (Фото)

Принимает солнечные ванны: Дженнифер Лопес показала свой досуг (Фото)
14:10 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Знаменитая поп-дива Дженнифер Лопес очаровала натуральной красотой, отдыхая у бассейна.

Всемирно известная певица и актриса Дженнифер Лопес в свой 51 год не прекращает поражать восхитительной внешностью.

На днях она обнародовала новый снимок в своем Instagram, на котором запечатлена без макияжа у бассейна.

Для принятия солнечных ванн знаменитость выбрала ультрамодный слитный купальник с V-образным вырезом. Свой пляжный образ звезда дополнила маникюром в тон купальника и золотыми серьгами-кольцами.

 
 
 
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Friday feels

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Точно пьет эликсир молодости: Холли Берри отпраздновала 54-летие (Фото)

Поклонники звезды по-достоинству оценили новое фото. За сутки оно собрало больше одного миллиона лайков.

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Все по теме:

Знаменитости, Дженнифер Лопес.

Автор:

Телеграф
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