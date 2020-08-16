Принимает солнечные ванны: Дженнифер Лопес показала свой досуг (Фото)

Всемирно известная певица и актриса Дженнифер Лопес в свой 51 год не прекращает поражать восхитительной внешностью.
На днях она обнародовала новый снимок в своем Instagram, на котором запечатлена без макияжа у бассейна.
Для принятия солнечных ванн знаменитость выбрала ультрамодный слитный купальник с V-образным вырезом. Свой пляжный образ звезда дополнила маникюром в тон купальника и золотыми серьгами-кольцами.
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Поклонники звезды по-достоинству оценили новое фото. За сутки оно собрало больше одного миллиона лайков.