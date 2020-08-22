Меган Маркл и принца Гарри запечатлели на благотворительном мероприятии в Лос-Анджелесе (Фото)

На днях принц Гарри и Меган Маркл появились в Лос-Анджелесе на благотворительном мероприятии организации Baby2Baby, снабжающей необходимыми товарами для детей из малоимущих семей, такими как подгузники, салфетки и одежда. Примечательно, что для герцога и герцогини Сассекских это появление стало первым официальным с тех пор как они переехали в Америку.
Мероприятие проходило в начальной школе доктора Оуэна Ллойда Нокса на юге Лос-Анджелеса.
Фотографии с акции появились на официальной странице в Инстаграм.
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Супруги выбрали простые парные образы, дополнив их защитными масками и перчатками. Несмотря на 32-градусную жару, Гарри и Меган были полны решимости оказать помощь каждому ребенку, стоявшему в очереди перед школой.
Baby2Baby – это некоммерческая организация, которая за последние девять лет передала детям, жителям приютов для бездомных, в приемные семьи, больницы и школы, более 100 миллионов предметов первой необходимости.
Напомним, СМИ стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские приобрели дом в живописной местности в 60 км на север от Лос-Анджелеса.
Также, королевские биографы рассказали, что принц Гарри с супругой могут вернуться в Великобританию.