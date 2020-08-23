В купальниках на берегу океана: Кендалл Дженнер и Хейли Бибер вместе отправились на отдых

24-летняя Кендалл и 23-летняя жена Хейли Болдуин вместе проводят выходные.
Давних подруг-супермоделей словили папарацци на пляже в Санта-Монике. Девушки наслаждались отдыхом возле океана.
Кендалл была одета в бикини неонового цвета, которое дополнила майкой с глубокими вырезами. Хейли в свою очередь предстала в черно-белом купальнике, который сочетала с яркой рубашкой в стиле оверсайз от бренда Casablanca0.
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Известно, что знаменитости остановились в семейном пляжном доме Кардашьян-Дженнер в Малибу.