В купальниках на берегу океана: Кендалл Дженнер и Хейли Бибер вместе отправились на отдых

Знаменитую модель Кендалл Дженннер и супругу Джастина Бибера "словили" на отдыхе у океана.

24-летняя Кендалл и 23-летняя жена Хейли Болдуин вместе проводят выходные.

Давних подруг-супермоделей словили папарацци на пляже в Санта-Монике. Девушки наслаждались отдыхом возле океана.

Кендалл была одета в бикини неонового цвета, которое дополнила майкой с глубокими вырезами. Хейли в свою очередь предстала в черно-белом купальнике, который сочетала с яркой рубашкой в стиле оверсайз от бренда Casablanca0.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@kendall.jenner.lover.fan) 23 Авг 2020 в 3:31 PDT

Известно, что знаменитости остановились в семейном пляжном доме Кардашьян-Дженнер в Малибу.