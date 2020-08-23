В купальнике и без макияжа: Настя Каменских поделилась новым сексуальным снимком

33-летняя артистка порадовала своих фанатов новым снимком, на котором продемонстрировала свою подтянутую фигуру.

Украинская певица поделилась с поклонниками в Instagram Stories снимком, на котором предстала после водных процедур.

Артистка сфотографировалась у зеркала в слитном купальнике с анималистическим принтом в стиле леопарда и белом банном халате. Волосы Каменских собраны в высокий пучок.

Исполнительница регулярно занимается спортом и правильно питается, и новый снимок только подтверждает отличную форму певицы и демонстрирует ее подтянутую фигуру.

Также Настя в очередной раз похвасталась своей естественной красотой представ на снимке без макияжа.