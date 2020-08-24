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Доверительные отношения: Анджелина Джоли призналась, что только дети знают ее настоящую

Доверительные отношения: Анджелина Джоли призналась, что только дети знают ее настоящую
Обновлено 16:02 Сегодня Телеграф
Знаменитость откровенно рассказала об ожиданиях людей относительно ее персоны и том, какая она есть на самом деле.

Недавно стриминговый сервисDisney+ представил зрителям новый фильм с говорящими животными "Айван, единственный и неповторимый". Картину спродюссировала голливудская актриса Анджелина Джоли, она же озвучила в ней старую слониху, которая наставляет молодого слоненка.

Занимаясь продвижением картины, актриса решила признаться журналистам, что только ее дети знают ее истинное "я".

"Если вы спросите, думаю ли я о том, знают ли меня люди такой, какая я есть на самом деле… Я думаю, только мои дети могли бы рассказать, какая я настоящая", - призналась Джоли в интервью Extra.

Анджелина Джоли с детьми

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Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, Анджелина Джоли запрещает детям общаться с родителями Брэда Питта.

Кроме этого, Анджелина Джоли впервые объяснила, почему развелась с Брэдом Питтом.

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Все по теме:

Анджелина Джоли, Дети, Дисней.

Автор:

Телеграф
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