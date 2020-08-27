"На свидании с женой": Потап показал милое фото с Настей Каменских

Украинский рэпер поделился новым снимком со своей супругой, певицей Настей Каменских.

Потап и Настя Каменских сходили на свидание в ресторан Бакинский Бульвар под Киевом. Совместными снимками он поделился на своей странице в Instagram.

На снимке Каменских позировала в белых мини-шортах, кроп-топе и светлой куртке, держа в руках букет цветов. В свою очередь Потап появился на снимке в голубой рубашке и темно-синих шортах.

"На свидании с женой", — написал Потап в подписи, сопроводив пост хэштегом "любовь".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 26 Авг 2020 в 5:45 PDT

В комментариях фаны, уже по традиции, восхищались звездной парой: "Какая красивая пара", "Красивучие", "Самые лучшие", "Самые самые", "Лучшая пара", "Невероятно красивая семья", — пишут в Сети.