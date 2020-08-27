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"На свидании с женой": Потап показал милое фото с Настей Каменских

"На свидании с женой": Потап показал милое фото с Настей Каменских
17:44 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинский рэпер поделился новым снимком со своей супругой, певицей Настей Каменских.

Потап и Настя Каменских сходили на свидание в ресторан Бакинский Бульвар под Киевом. Совместными снимками он поделился на своей странице в Instagram. 

На снимке Каменских позировала в белых мини-шортах, кроп-топе и светлой куртке, держа в руках букет цветов. В свою очередь Потап появился на снимке в голубой рубашке и темно-синих шортах.

"На свидании с женой", — написал Потап в подписи, сопроводив пост хэштегом "любовь".

 
 
 
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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

В комментариях фаны, уже по традиции, восхищались звездной парой: "Какая красивая пара", "Красивучие", "Самые лучшие", "Самые самые", "Лучшая пара", "Невероятно красивая семья", — пишут в Сети.

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Все по теме:

Настя Каменских, Потап, Певец, Продюссер.

Автор:

Телеграф
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