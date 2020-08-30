Принца Гарри и Меган Маркл хотят лишить герцогских титулов

Британские политики обратились к королеве Елизавете II с призывом лишить титулов принца Гарри и его жену герцогиню Сассекскую Меган Маркл.

Принца Гарри и его супругу герцогиню Сассекскую Меган Маркл могут лишить статусов - с такой просьбой обратились к британской королеве Елизавете II политики, пишет Insider.

Поводом для обращения к королеве послужила речь Маркл на конференции When Women Vote. Герцогиня Сассексска призывала жительниц США проголосовать на предстоящих выборах президента, поскольку многие понимают, как это важно.

Однако Маркл не назвала конкретных кандидатов или партии.

Консервативный журналист Пирс Морган расценил выступление Маркл как нарушение правил королевской семьи. По его словам, члены семьи не имеют права вмешиваться в политику. Морган уверен, что нужно лишить герцога и герцогиню Сассекских титулов.

Идею журналиста поддержали два политика - бывший член националистической Партии независимости Соединенного Королевства Дэвид Кертен и Сьюзен Холл из Консервативной партии.

Отметим, что Маркл и ранее обвиняли в несоблюдении политического нейтралитета.