"Это не имеет ничего общего с политикой, наденьте маску": Дуэйн "Скала" Джонсон переболел коронавирусом

Дуэйн "Скала" Джонсон рассказал, что он и его семья переболели Covid-19.

Бывший реслер, который сейчас является самым высокооплачиваемым актером в мире, сказал, что он, его жена и две дочери заразились вирусом, несмотря на "дисциплинированность" в вопросах охраны здоровья.

По его словам, они заразились вирусом около двух с половиной недель назад, подхватив вирус от "очень близких друзей семьи".

"Я могу сказать вам, что это был один из самых сложных вызовов, которые нам когда-либо приходилось терпеть как семья", - сказал Джонсон в видео, размещенном в его аккаунте в Instagram.

"Положительный результат теста на Covid-19 сильно отличается от восстановления от неприятных травм, выселения или даже банкротства, что у меня было более чем несколько раз", - добавил он.

"Меня сбивает с толку то, что некоторые люди, в том числе некоторые политики, воспримут идею ношения масок и сделают ее частью политической повестки дня. Это не имеет ничего общего с политикой. Наденьте маску. Это факт. И это правильно", - подытожил Джонсон.