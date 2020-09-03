"Это не имеет ничего общего с политикой, наденьте маску": Дуэйн "Скала" Джонсон переболел коронавирусом

Бывший реслер, который сейчас является самым высокооплачиваемым актером в мире, сказал, что он, его жена и две дочери заразились вирусом, несмотря на "дисциплинированность" в вопросах охраны здоровья.
По его словам, они заразились вирусом около двух с половиной недель назад, подхватив вирус от "очень близких друзей семьи".
"Я могу сказать вам, что это был один из самых сложных вызовов, которые нам когда-либо приходилось терпеть как семья", - сказал Джонсон в видео, размещенном в его аккаунте в Instagram.
"Положительный результат теста на Covid-19 сильно отличается от восстановления от неприятных травм, выселения или даже банкротства, что у меня было более чем несколько раз", - добавил он.
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Stay disciplined. Boost your immune system. Commit to wellness. Wear your mask. Protect your family. Be strict about having people over your house or gatherings. Stay positive. And care for your fellow human beings. Stay healthy, my friends. DJ #controlthecontrollables
"Меня сбивает с толку то, что некоторые люди, в том числе некоторые политики, воспримут идею ношения масок и сделают ее частью политической повестки дня. Это не имеет ничего общего с политикой. Наденьте маску. Это факт. И это правильно", - подытожил Джонсон.